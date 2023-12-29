انت الان تتابع خبر أكبر مشكلة مستعصية تعاني منها النساء سوف ينهيها ماسك الشوفان والزبادي لتنظيف البشرة والقضاء على التجاعيد والنتيجة مضمونه خلال 3 أيام فقط والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر اللجوء إلى الفيلر والبوتكس حل لدى العديد من السيدات عند الحاجة إلى تجديد مظهرهم وللعناية ببشرتهم ولكن من غير معروف أن اللجوء إلى هذه العمليات التجميلية يعمل على الضرر بالبشرة بشكل كبير مستقبل ولذلك يفضل دائما اللجوء إلى الماسكات والوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والحفاظ عليها ويعتبر ماسك الشوفان والزبادي حل أمثل للعناية بالبشرة حيث إن الشوفان يتميز بالحبيبات الصغيرة والتي تعمل على تنظيف البشرة من جميع الشوائب وأثار الحبوب الموجودة بها وليس هذا فقط بل إنه يحتوي على الكثير من الفوائد للحفاظ على البشرة من سنذكرها في هذا المقال.

فوائد ماسك الشوفان والزبادي للبشرة

يعمل على تنظيف البشرة من جميع الشوائب الموجودة بها.

يعد هذا الماسك مقشر متميز للبشرة حيث إنه يقوم بالتخلص من جميع الخلايا الميتة.

يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير وزيادة نعومتها.

يعمل على التخلص من أي علامات الشيخوخة، حيث إنه يساعد على التخلص من وجود التجاعيد في البشرة بشكل كبيرة.

يعمل الشوفان على نعومة ونضارة وتفتيح البشرة والتخلص من وجود التصبغات الموجودة في البشرة.

عدم ظهور حب الشباب أو البثور.

يعمل على تقليل الشعور بالحكة في الوجه.

مكونات ماسك الشوفان والزبادي للبشرة

يتميز ماسك الشوفان والزبادي بوجود المكون الخاصة به في كل منزل فهى بسيطة وغير مكلفة و المكونات كالآتي:

عدد 2 ملعقة من الشوفان.

نصف كوب من الماء.

عدد 2 ملعقة من الزبادي.

عدد 1 ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة استخدام ماسك الشوفان والزبادي للبشرة

نقوم بوضع ماء ساخن في إناء فارغ ثم نقوم بوضع الشوفان عليه.

نقوم بخلط الماء مع الشوفان جيدا.

نضع المكونات الأخرى في الإناء ونقلب باستمرار.

نقوم بوضع الخليط الموجود لدينا على البشرة لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بعد ذلك بغسل الخليط وترطيب الوجه جيدا.