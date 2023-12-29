انت الان تتابع خبر ساعة الصفر دقت وانتهى وقت الصمت.. ملك الاردن يبعث رسالة عاجلة وطارئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشان الفلسطينيين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري عبدالفاتح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكدا رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.

وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري وملك الأردن شددا خلال لقاء اليوم الأربعاء، على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

كذلك أوضح أن الرئيس المصري وملك الأردن شددا على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.

جهود لوقف النار

وكان الديوان الملكي الأردني قال في وقت سابق اليوم، إن الملك عبد الله الثاني توجه إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث التطورات في قطاع غزة.

وأضاف الديوان الأردني أن اللقاء بين السيسي والملك عبد الله سيناقش سبل وقف إطلاق النار في غزة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى، أمس الثلاثاء، في القاهرة، نظيره الأردني أيمن الصفدي في إطار التنسيق والتشاور المستمرة لتكثيف الجهود التي تهدف لوقف الحرب على غزة.