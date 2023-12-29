اكتشاف سر الصحة القلبية والوقاية من الجلطات وتصلب الشرايين في فاكهة رخيصة التكلفة! الكنز الرباني الذي يوصي به كل الأطباء، تعرف عليه الآن

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الرياض - روايدا بن عباس - مثل العديد من الحالات الطبية، تحدث أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل.

وفي حين أن بعض مشاكل القلب قد لا يمكن تجنبها بسبب التركيب الجيني، إلا أنه يمكن الوقاية منها أو حتى تحسينها عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة.

وبحسب express، النظام الغذائي أحد العوامل التي يمكن التكيف معها لتعزيز صحة القلب. ووفقًا لأحد الخبراء، هناك فاكهة معينة يمكنن تناولها يومياً لهذا السبب.

أوضحت الدكتورة ديبورا لي، المزيد حول كيف يمكن للنظام الغذائي أن يساعد القلب، وحذرت من أن البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار) والإجهاد التأكسدي وتراكم الصفائح الدموية (التخثر) يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت: «النظام الغذائي مهم جدًا فيما يتعلق بمخاطر القلب والأوعية الدموية، لأنه يؤثر على هذه العوامل الثلاثة، ويتم تناول أنواع مختلفة من الدهون في النظام الغذائي، وكذلك مضادات الأكسدة الموجودة بكميات كبيرة في الفواكه والخضروات»

مضيفةً: «ما نأكله، على سبيل المثال، نظام غذائي غني بالملح ونظام غذائي عالي السكر، يمكن أن يؤثر أيضًا على نشاط الصفائح الدموية وميلها إلى التجلط.»

لذلك نصحت بإضافة الطماطم إلى نظامك الغذائي اليومي، مفسرةً أنها تحتوي على الصبغة الحمراء، الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في منع تصلب الشرايين.لذلك نصحت بإضافة الطماطم إلى نظامك الغذائي اليومي، مفسرةً أنها تحتوي على الصبغة الحمراء، الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في منع تصلب الشرايين.

إذ يعد تصلب الشرايين هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن الليكوبين يعيق ذلك، عن طريق منع أكسدة البروتينات الدهنية في البلازما.

كما كشفت الدراسات لعام 2022، أن تناول كميات كبيرة من الليكوبين أدى إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14 %.

وأظهرت الأبحاث أيضًا أن الطماطم يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على القلب عند تناولها بأشكال مختلفة، بما في ذلك كاملة، كعصير أو كعجينة.

علامات وجود مشكلة في القلب

تورم الكاحل

ضيق في التنفس، على سبيل المثال عند صعود السلم

الشعور بالدوار

الأطراف الباردة

ضغط الدم أعلى مما ينبغي

نبض سريع عند أقل مجهود

الخفقان

أرق

النوم وتوقف التنفس المرحلى

الشعور بالتعب طوال الوقت