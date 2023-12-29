انت الان تتابع خبر انتهى وقت المزاح.. ليلى عبداللطيف تضرب بتوقعاتها المخيفة من جديد.. ماقالته بدا يتحقق بالفعل وسكان مكة المكرمة يصابون بالذعر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية في سلسلة توقعاتها الجديدة عن التوقع المرعب الذي سبق وان تنبأت به خلال الفترة الماضية، وبدأ يتحقق بالفعل في السعودية.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد نشرت سلسلة توقعات سابقة عبر قناتها على اليوتيوب، وتنبأت فيها بحدوث أمطار غزيرة وسيولة جارفة خلال شهر نوفمبر في دولة خليجية لم تفصح عن اسمها.



ومنذ مطلع نوفمبر الجاري، والسعودية تشهد أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة شملت معظم مناطق المملكة، وتسببت بجريان السيول وتوقف حركة السير في بعض المناطق.



كما تسببت سيول الأمطار بجرف بعض السيارات، ولم يعلن عن الدفاع المدني عن وجود ضحايا وخسائر بشرية، لكن مقطع فيديو وثق سيول الأمطار وهي تجرف سيارة وعلى متنها شخصين لم يُعرف مصيرهم.



ولا زالت الحالة الماطرة تشمل عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، واعلنت وزارة التعليم السعودية تعليق الدراسة الحضورية في معظم المدارس والجامعات في المملكة.

وخلال الساعات الماضية أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارات حمراء على عدد من مناطق السعودية، شملت منطقة مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي جازان وعسير.

من جانبه دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاءٌ من منطقة مكة المكرّمة وأجزاء من منطقتَي جازان وعسير.

وكان قد نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدّسة، ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدامٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.