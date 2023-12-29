الكل مش مصدقين نفسهم من الفرح!!.. رسمياً تحديد سن التقاعد مع الإعلان عن "مكافأة نهاية الخدمة" للموظفين.. يا سعدكم وهناكم هتلعبوا بالفلوس لعب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتاد مكافأة نهاية الخدمة من أكثر الأمور الهامة التي تعد محور اهتمام قطاع عريض من الموظفين ممن انتهت خدمتهم والمحالين إلى المعاش في الوقت الحالي، حيث نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ووضع ضوابط لصرف المكافآت مع كيفية حسابها في ظل العديد من القرارات التي يتم تطبيقها على جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاصة أيضاً، لذلك نستعرض معكم ضوابط حساب مكافأة نهاية الخدمة خلال مواد القانون واللوائح التنفيذية، وكذلك المبلغ الذي سوف يحصل عليه الموظفون سواء في القطاع العام أو القطاع الحكومي.

مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإن كانت هناك مواد أخرى نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص احتساب مكافأة نهاية الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف، ويقدر أجر حساب المكافأة باجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

قام القانون الجديد بوضع شروط هامة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة سواء كان ذلك للموظفين أو العاملين بالقطاع الخاص كما يلي: