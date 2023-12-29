انت الان تتابع خبر خسر 30 كيلو من وزنه خلال اسبوعين.. رجل سعودي يكشف الحيلة التي طبقها لمدة شهر ونسفت وزنه الزائد بدون رجيم (السر في هذا المكون) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف مواطن في مقطع فيديو، عن أفضل نظام ساعده على نزول أكثر من 20 كيلو من وزنه، خلال شهرين.



وأشار إلى أنه كان يشرب كوب ماء بعد الاستيقاظ، ثم كوب من القهوة، بعدها يأخذ سناك خفيف مثل البسكويت أو الكورن فليكس أو خضار بسيط.

وقال المواطن الذي كان وزنه 95 كيلو، إن نظام الصيام المتقطع هو الذي ساعده على أن ينحف خلال شهرين فقط.



وتابع: “بعد الظهر أبعد عن الغذاء وخد سلطة، وعند المغرب خذ قهوة وتمر، ثم عند العشاء خذ الوجبة التي تبغاها لكن أبعد عن الأشياء الدسمة”.

وأشار إلى أنه لا يجب النوم بعد تناول وجبة الغذاء مباشرة وإنما بعد ساعتين، مضيفا: “واليوم كله املأه مياه وعصير، شكل رمان وخوخ وعنب وبرتقال”.



واختتم: “أقعد أسبوعين فقط وبتشوف جسمك يطيح، بعد شهرين بتلاقي جسمك مثل العود”، ناصحا بممارسة التمارين الرياضية في المنزل حتى لا يترهل الجسم.