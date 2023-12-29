انت الان تتابع خبر اكتشاف مذهل: مشروب بسيط يقوي القدرات للرجال والنساء في غرفة النوم ويعالج الأنزيما والسمنة، ويذيب حصوات المسالك البولية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فوائد منقوع البقدونس ، يعتبر البقدونس من الأعشاب الشائعة التي تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، يحتوي البقدونس على أوراق طبيعية وطازجة تساعد في علاج الجسم ككل من بشرة وشعر وكلي وعظام وتقوي القدرة الجسدية لدي الرجال ومفيد جدا للنساء فى علاج اضطراب الدورة الشهرية .

ولأن البقدونس غني بمضادات الأكسدة ، فإن الفوائد الصحية للبقدونس عديدة، كما إنه سلاح قوي ضد التهاب المفاصل ، والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في البقدونس والتي تحمي النبات من الفيروسات والبكتيريا والفطريات قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

فوائد منقوع البقدونس البقدونس من الأعشاب الهامة والرئيسية فى الأطباق المصرية والسلطة لكن عندما نغلى هذا العشب يقضى على أمراض كثيرة ذكرها دكتور خالد يوسف استشارى التغذية وعلاج السمنة وهى :

1- يفيد مغلى البقدونس في علاج حالات فقر الدم، وبذلك فهو علاج للأنيميا، كما يساعد على توسيع الأوعية الدموية. 2-يعمل على تجديد الشعيرات الدموية الدقيقة ، وينظم الدورة الدموية في الجسم ، إلى جانب أنه نافع للقلب. 3- مغلى

البقدونس يخفف آلام الكليتين والمثانة ومجرى البول، كما أنه يعالج حصوات المسالك البولية بإذابتها. 4- علاج فعال للإمساك والغازات، فهو ملين، وملطف، ومهدىء للمعدة. 5- شرب مغلى البقدونس نافع في أزمات الربو، واضطرابات الجهاز التنفسى، ويعالج التهابات الشعب الهوائية.

6- مغلى البقدونس يعالج اضطرابات الحيض، كما أنه منظم للطمث. 7- يفيد في علاج الروماتيزم 8- يخفض الدهون فى الدم و يخفض ضغط الدم 9- مفيد لمرضى النقرس حيث يطرد حمض اليورك” الذى يسبب ارتفاعه مرض النقرس.

طريقة عمل مغلى البقدونس:

تغسل حزمة من البقدونس جيدًا ثم نضعها فى 3 أكواب من الماء ونتركها تغلى على النار اترك الخليط حتى يبرد وبعد ذلك اشرب الخليط صباحا على الريق أو على مدار اليوم.

فوائد منقوع البقدونس للكلى حصوات الكلى هي في الواقع رواسب متبلورة من الكالسيوم والمعادن الأخرى في المسالك البولية للإنسان، أكثر أشكال حصوات الكلى شيوعًا هي حصوات الأكسالات ، كان من المفترض أن يؤدي تناول كميات كبيرة الكالسيوم أو ارتفاع امتصاص الكالسيوم إلى الإصابة بحصوات الكلى ، لكن أحدث الدراسات تظهر أن تناول الكالسيوم بكميات كبيرة يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى بشكل كبير ،الكالسيوم الغذائي لا يسبب حصوات الكلى ، ولكن الكالسيوم

الإضافي الموجود في الماء ينتج عنه حصوات الكلى، ويساعد تناول البقدونس المغلي على علاج حصوات الكلى.فوائد البقدونس للكلى والمسالك البولية يعتبر البقدونس آمنًا لمعظم البالغين على المدى القصير في بعض الناس ، ولكن يمكن أن يسبب البقدونس تفاعلات حساسية الجلد

اضطرابات النزيف: قد يبطئ البقدونس تخثر الدم من الناحية النظرية ، قد يؤدي تناول البقدونس إلى زيادة خطر النزيف لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف

داء السكري : البقدونس قد يخفض مستويات السكر في الدم ، راقب علامات انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) وراقب نسبة السكر في الدم بعناية إذا كنت مصابًا بداء السكري واستخدم البقدونس

احتباس السوائل (الوذمة) : هناك قلق من أن البقدونس قد يتسبب في تمسك الجسم بالصوديوم (الملح) ، وهذا يزيد من احتباس الما

ارتفاع ضغط الدم : هناك قلق من أن البقدونس قد يتسبب في تمسك الجسم بالصوديوم (الملح) ، وهذا قد يجعل ارتفاع ضغط الدم أسوأ

أمراض الكلى : لا تتناول البقدونس إذا كنت تعاني من أمراض الكلى، يحتوي البقدونس على مواد كيميائية يمكن أن تجعل أمراض الكلى أسو

كما أن البقدونس قد يخفض مستويات السكر في الدم ويمكن أن يتداخل مع السيطرة على نسبة السكر في الدم

فوائد مغلي البقدونس للتنحيف يحتوي البقدونس أيضا على كميات لا بأس بها من الحديد والمانجنيز والكالسيوم والفوسفور. ويعد البقدونس أحد الأعشاب الطبيعية للتخسيس والتنحيف حيث يعتبر البقدونس مصدرا جيدا لفيتامينات "ك و أ و ج". كما يحتوي أيضا على حمض الفوليك ولذلك ين

بإدخال البقدونس كمشروب مغلي يوميا مع النظام الغذائي, إلا أنه بالرغم من ذلك ليس مشروبا سحريا لمن يريدون اتباع الرجيم فهو مدر طبيعي للبول وبالتالي فهو يعمل على التخلص من الماء الزائد بالجسم. ولذلك يعد أحد أفضل أنواع الشاي للتخسيس والرجيم وتنحيف الجسم

فوائد منقوع البقدونس للرحم فوائد منقوع البقدونس للرحم، يساعد فيتامين K الموجود في البقدونس على تقليل تقلصات الدورة الشهرية وآلام الدورة الشهرية الأخرى عن طريق تنظيم وظيفة الهرمونات، لأن فيتامين K هو أحد فيتامينات تخثر الدم ، فهو يساعد في حدوث نزيف مفرط أثناء الدورة الشهرية ويخفف الآلام لأعراض الدورة الشهرية..

يؤدي النزيف المفرط إلى مزيد من التشنجات والألم أثناء الدورة الشهرية، تظهر العديد من الأبحاث أن فيتامين K يمكن أن يساعد في علاج أعراض الدورة الشهرية ، والعكس صحيح أيضًا نقص فيتامين K لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه الأعراض.

أضرار البقدونس المغلي من المحتمل أن يكون استهلاك كميات كبيرة جدًا من البقدونس غير آمن ، لأن هذا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية أخرى مثل (فقر الدم) ومشاكل في الكبد أو الكلى.

الحمل والرضاعة : تناول البقدونس بكثرة يمكن أن يسبب الإجهاض وبدء تدفق الدورة الشهرية.

فوائد شرب البقدونس للبشرة يحتاج الجسم إلى كمية كافية من النحاس لتكوين الصبغة والملمس الطبيعي للجلد والشعر والعينين، يلعب البقدونس دورًا في تطوير الميلانين ، وهو المسؤول عن إعطاء بشرتنا لونها البني وكذلك شعرنا وأعيننا صبغة فريدة لأن البقدونس يتكون من كمية كبيرة من النحاس.

أظهرت الأبحاث أيضًا أن النحاس يساعد في بناء الكولاجين ، وهو المادة المسؤولة عن الحفاظ على مظهر الشباب ومرونته، بالإضافة إلى ذلك ، يشارك النحاس في إنتاج الإيلاستين ، وهي مادة توجد في النسيج الضام للجلد وتحافظ على مرونة الجلد سليمة.

فوائد مغلي البقدونس للالتهابات وجد الباحثون أن الاستهلاك العالي للخضروات والفواكه الطازجة له ​​صلة بانخفاض خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، أظهرت الأبحاث أيضًا أن زيادة استهلاك فيتامين سي مرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بسرطان الرئتين والفم والحبال الصوتية والحلق والقولون والمستقيم والمعدة والمريء.

كما تم اكتشاف فعالية البقدونس ضد التهاب المفاصل الروماتويدي، يحتوي فيتامين ج وبيتا كاروتين الموجودان في البقدونس على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في السيطرة على التهاب المفاصل، يُعتقد أن الاستهلاك المنتظم للبقدونس يسرع من عملية إزالة حمض البوليك ، والذي تم ربطه بأعراض التهاب المفاصل.

فوائد البقدونس المغلي للرجال فوائد البقدونس المغلي للرجال ،يعمل البقدونس المغلي على علاج الكوليسترول الضار فى الدم، ويحمي القلب من الأمراض الخطيرة التى يمكن أن تسبب مشاكل الصحة الجسدية.

البقدونس يساعد على تقوية القدرة الجسدية ويحمي من الالتهابات التى تسبب العقم، كما أنه محفز جيد للدورة الدموية في الجسم وتدفقها.

البقدونس يزيد من الرغبة الجسدية لدى النساء والرجال

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالأمراض السرطانية خاصة سرطان البروستاتا.