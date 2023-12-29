انت الان تتابع خبر معجزة حقيقية اذهلت الاطباء.. خليجي يُشفى من مرض السرطان تماما بعدما داوم على شرب الماء بهذه الطريقة لمدة شهرين متتابعين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهر صانع محتوى كويتي "المانع" يوثق مقطع فيديو له على حسابه الرسمي بتطبيق التيك توك، وقال: "إن طريقة هذا الرجيم تعتمد على التوقف عن تناول الطعام يوم أو يومين في الأسبوع والاكتفاء بشرب الماء فقط".من ثم روى قصة شفاء صديق له كان يعاني من ألم شديد في قدمه، وتم شفاؤه عندما جرب رجيم الماء لمدة 30 يومًا كاملة، ذلك عندما قرأ كتاب عن هذا لضابط في الجيش الألماني أُصيب بالسرطان، وعالج نفسه بذلك الرجيم.



تابع الكويتي "المانع" موضحًا قائلًا: "أن رجيم الماء فن لا يتقنه إلا القليل، وهو صعب لكن له طريقة يطبقها على نفسه تعتمد على شربه للماء لمدة 4 أيام في الشهر بمعدل يوم واحد في الأسبوع".