انت الان تتابع خبر توقعات مروعة لعام 2023: ليلى عبد اللطيف تثير الفزع بتنبؤات دامية والمذيع يقف متجمدًا! هل نهاية العام ستكون بسلام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - واصلت ليلى عبد اللطيف سرد توقعاتها، موضحةً أن الأشهر الأخيرة من عام 2023 سوف تشهد كوارث طبيعية في العديد من الدول، منها ايطاليا، والمانيا، وفرنسا، موضحةً أن هذه البلدان سوف تعلن حالة الطوارئ جراء أحداث مؤسفة التي سوف تشهدها خلال الأشهر المقبلة.

كما توقعت حدوث فيضانات تجتاح تركيا، مما يثير الذعر والفزع بين السكان، موضحةً ان الرئيس التركي سوف يعلن حالة الطوارئ في البلاد.

واضافت ليلى عبد اللطيف أنها تتوقع ان تشهد الفترة المقبلة عملية اغتيال تطال شخصية من الصف الأول على سلم الطائرة، وهو ما سيؤدي إلى حدوث بلبلة، وصدمة في ذلك المطار.

كما توقعت أن سيناريو الحرب على المنطقة سوف تتحول خلال الفترة المقبلة إلى قلب البحر وسنشهد حرب السفن والأساطير، وسوف يكون يوماً أسود في تاريخ البحار.

وطالبت ليلى عبد اللطيف، من الناس، بتخزين المواد الضرورية، مثل الأدوية الضرورية، والمياه، والمواد الغذائية، لأن الفترة القادمة سوف تكون قاهرة وعصيبة.