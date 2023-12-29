انت الان تتابع خبر رعب في مصر.. عاجل: الحكومة تعلن رسميًا انتشار متحور كورونا الجديد بين المواطنين وتكشف عن نسبة الإصابة! اكتشف تفاصيل الأوضاع الراهنة والإجراءات المتخذة لمواجهة هذا التحدي الصحي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، موضحة أن حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث إن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في البلاد، مشددة على أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.