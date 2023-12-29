ذكرت في القران أكثر من مره.. هذه الشجرة ذات الاوراق الكبيرة تخفض ضغط الدم وتقلل من الكوليسترول الضار وتنظم مستويات السكر في الدم بطريقة جبارة

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف موقع “ بولد سكاي ” عن الفوائد الصحية المذهلة لثمرة التين والتي تساهم فى تحسين صحة الإنسان والوقاية من عدد كبير من الأمراض، وأبرزها:

-تقلل مخاطر الإصابة بمرض السكرى وتساعد على الوقاية منه

– تقوي المناعة لاحتوائها على فيتامين C والفلافونويد

-وتحمى الجسم من العدوى الضارة.

– تساعد فاكهة التنين في تنظيم الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع الحمضي.

– تحسن فاكهة التنين صحة القلب لوجود البيتازانتين والفلافونويد وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

-تقلل من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائها على الكاروتينات والبيتاكسانثين .

– تساعد في إنقاص الوزن وتقلل نسبة الدهون في الكبد.

– تقلل الالتهابات خاصة فى المفاصل ومنع الأمراض المرتبطة بها مثل النقرس.