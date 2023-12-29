انت الان تتابع خبر كشف مروع: الأرصاد المصرية تعلن ما سيحدث خلال الـ 6 أيام المقبلة! الرعب ينتظر هذه المناطق، اكتشف التفاصيل الصادمة الآن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من يوم غد الجمعة 29 ديسمبر 2023 إلى الأربعاء 3 يناير 2024، مشيرًة إلى أن حالة الطقس غدًا الجمعة من المتوقع أن تشهد شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس غدًا من المتوقع أن تشهد طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

الطقس في القاهرة

ويوم السبت 30 ديسمبر 2023، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وهنا فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأحوال الجوية لمدة أسبوع

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام المقبلة

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة الطقس من الاثنين 1 يناير 2024 إلى الأربعاء 3 من الشهر ذاته، من المتوقع أن تشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً من 4 إلى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.