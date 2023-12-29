بوجه شاحب يملؤه الرعب.. الزعاق يخرج عن صمته ويكشف أهم الأحداث الكونية والفلكية التي ستشهدها المملكة العربية السعودية في 2024



وأضاف: السنة الميلادية سنة شمسية أي أنها تعتمد على دورة الشمس الظاهرية حول الأرض فالشمس تعود إلى نفس النقطة التي انطلقت منها كل 365 يوما وربع اليوم، والسنة الميلادية على ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام والسنة الهجرية على هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد هاجر قبل 1445 سنة.

وتابع الزعاق: عام 2024 سيحدث فيه 4 حوادث كونية خسوفين وكسوفين لكن الدول العربية لن تشاهد إلا خسوف القمر الذي سيحدث في 18 سبتمبر وأهم هذه الحوادث الكونية هي كسوف الشمس الكلي الذي سيحدث في يوم 8 أبريل في الأمريكيتين، والدول العربية ما راح تشاهده لأن الشمس ستكون غايبة عنا.