كارثة يقشعر لها البدن: شاهد هول الفاجعة التي عاشها المصريون بعد تفحم هذه المنطقة وتحولها لجحيم يشبه القيامة

انت الان تتابع خبر كارثة يقشعر لها البدن: اتفرج هول الفاجعة التي عاشها المصريون بعد تفحم هذه المنطقة وتحولها لجحيم يشبه القيامة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - روى شهود عيان، اللحظات الأخيرة وساعات الرعب قبل مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بمنطقة سوق الميدان في حى الجمرك وسط الإسكندرية، والذى وقع صباح اليوم الخميس، وراح ضحيته 5 أشخاص بعد تفحم الشقة تمامًا بسبب شدة النيران.

وكشف شهود العيان لـ«المصرى اليوم»، أن الأسرة ليست من الإسكندرية، وإنما كانوا ضيوف قادمين إلى المحافظة رفقة أقاربهم، إلا أن القدر كان له رأى آخر، وتوفوا جميعًا في الحال قبل وصولهم إلى المستشفى، نظرًا لإصابتهم بجروح خطيرة.

حريق شقة سكنية يلتهم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الاسكندرية

وأوضح الشهود، أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، والضحايا من أسرة واحدة عبارة عن زوج وزوجة وولدين وبنت، مؤكدين أن سقف الحجرة التي كانوا مقيمين بها سقط من شدة النيران.

وقالوا، إن رجال الحماية المدنية، قاموا بفتح «طاقة» باستخدام المنشار الآلي ليتمكنوا من إخراج المصابين قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وأشاروا إلى أن النيران بدأت من أسفل العقار حتى وصلت إلى السقف الأخيرة، ونشبت النيران في الحجرات في الطابقين الأعلى وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

تفحم شقة سكنية في سوق الميدان بمنطقة الجمرك وسط الاسكندرية.. ومصرع أسرة كاملة في الحال

وكانت أسرة مكونة من 5 أشخاص لقوا مصرعهم، في نشوب حريق شقة سكنية بسوق الميدان في منطقة بحري دائرة قسم الجمرك ،وسط الإسكندرية، الخميس.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.وتلقي اللواء خالد البروى، مدير امن الإسكندرية، اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باشتعال حريق بشقة سكنية في سوق الميدان بمنطقة بحرى في الجمرك .

النيران تتسبب في تفحم شقة سكنية ومصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في الاسكندرية

على الفور توجه إلى موقع البلاغ، مأمور وضباط قسم شرطة الجمرك، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة الاسعاف، وتبين من الفحص والمعاينة نشوب حريق بالشقة السكنية المشار إليها ما ادى إلى تفحم الشقة تماماً، وجرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقى العقار.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحروق بالغة، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنهم توفوا فور وصولهم .