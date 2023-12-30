انت الان تتابع خبر عشبة موجودة في كل منزل.. استخدمها بهذه الطريقة وودع الكرش والدهون إلى الأبد.. جربها لمدة ثلاثة أيام وستشاهد الفرق بنفسك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يرغب العديد من الأشخاص في انقاص وزنهم والنزول إلى الوزن عن مثالي، حيث أن السمنة تعد من أحد أمراض العصر المنتشرة بين عدد كبير من الأفرادا، فهي تؤثر على صحتهم، وكذلك تؤثر على المظهر الخارجي والنفسية، فيرجعون الى انظمة غذائية كثيرة، بالإضافة إلى استخدام بعض العلاجات، ولكن لا يجدون نتيجه مرضية، لذلك جئنا اليكم اليوم بمشروب كف مريم للتخسيس، والذي يوصى به عدد كبير من خبراء التغذية، حيث تعود أصول هذه العشبة منذ القدم إلى محيط البحر الأبيض المتوسط وقارة آسيا، ولها فوائد كثيره متعدده لانقاص الوزن سوف نتعرف عليها.



مشروب كف مريم للتخسيس

عند استخدام عشبة مريم للتخسيس، فهي تمنح الفرد الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبذلك تساعد في خسارة الوزن بشكل سريع، بالاضافة الى انها تخفض مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم، وتساعد على تحسين مستويات الكولسترول النافع في الدم، كما ان عشبة كف مريم تقلل نسبة الدهون الثلاثيه، بالإضافة إلى تحسين عملية الهضم، وبذلك تساعدك في التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي حيث يمكن استخدام المكونات التالية لعمل مشروب كف مريم للتخسيس:

ملعقة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من مسحوق عشبة كف مريم.

ملعقة من القرفة.

كوب من الماء المغلي

طريقة تجهيز الوصفه

يمكنك تحضير مشروب كف مريم من خلال الخطوات التالية:

ضعي عشبة كف مريم في الماء المغلي وضعي معها القرفة.

طريقة تجهيز الوصفه

يمكنك تحضير مشروب كف مريم من خلال الخطوات التالية:

ضعي عشبة كف مريم في الماء المغلي وضعي معها القرفة.

اتركي على الخليط لمده 20 دقيقه وخلي بها المكونات تماما.

ضيفي باقي المكونات ثم قومي بتصفية الخليط من الشوائب جيدا.



كيفية الاستخدام

بعد عمل المشروب السابق يمكن أن تتركه ان يبرد او يمكن ان تقوم بشربه ساخنا على الريق يوميا قبل وجبة الإفطار ويمكن أن تتناوله ثلاث مرات في اليوم قبل كل وجبه لكي تحصل على نتائج رائعة من هذا المشروب السحري.

كيفية الاستخدام

بعد عمل المشروب السابق يمكن أن تتركه ان يبرد او يمكن ان تقوم بشربه ساخنا على الريق يوميا قبل وجبة الإفطار ويمكن أن تتناوله ثلاث مرات في اليوم قبل كل وجبه لكي تحصل على نتائج رائعة من هذا المشروب السحري.