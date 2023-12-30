انت الان تتابع خبر قرارات مفرحة تسعد قلوب المتقاعدين.. هذا ما ينتظركم بخصوص الرواتب في شهر يناير 2024.. مفاجأة لن تتوقعوها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -انتشرت الأقاويل حول زيادة رواتب المتقاعدين 20% بداية من شهر يناير 2024 مما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون للتأكد من حقيقة تلك الزيادة، وكيفية الحصول عليها وهل سوف يتم زيادة الرواتب بالفعل في يناير أم لا، وهذا ما نتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.



زيادة رواتب المتقاعدين 20%

المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية نفت ما تم تداوله مؤخرًا حول زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 20% بداية من يناير 2024،وقالت المؤسسة في بيان لها، أن ما يتم تداوله حول الزيادة غير حقيقي ولا أساس له من الصحة.

وأضافت المؤسسة أن أي زيادة في رواتب المتقاعدين تتم وفقًا لما يصدر من الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عنها فور صدورها، وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن المؤسسة العامة للتقاعد تدرس إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 20% بداية من يناير 2024، وذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، وأوضحت التقارير أن زيادة رواتب المتقاعدين تأتي في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية.



كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد

يمكن للمتقاعدين أيضا الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد باتباع الخطوات التالية:

الانتظار قليلًا، ستظهر لك صفحة تحتوي على (رقم الهوية الوطنية للتقاعد، اسم المتقاعد، تاريخ التقاعد، قيمة راتب التقاعد، تاريخ صرف راتب التقاعد).

إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالشخص.

النقر على خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد.

كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الخانة المحددة.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

الضغط من القائمة على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على زر استعلام.