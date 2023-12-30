انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة صادمة وتفزع الجميع بتوقعاتها الاخيرة: ابتداء العد التنازلي للكارثة والزلازل ستكون مدمرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف، المعروفة بلقب "سيدة التوقعات"، أن العام 2023 سيشهد كوارث كبيرة على المستوى العالمي وسيكون عامًا "دمويًا" بشكل عام. وقد أثارت هذه التوقعات صدمة الجميع، حيث أدلت بها ليلة رأس السنة على قناة "الظفرة" الإماراتية.".



وتحدثت الفلكية اللبنانية عن احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل قد يجتاح العالم. وقد أطلقت أيضًا توقعات للبنان لعام 2023، حيث توقعت أن يلعب الشخصيات اللبنانية البارزة دورًا هامًا سياسيًا وإقليميًا في المستقبل. وأشارت إلى أن لبنان سيتجاوز جميع الصعوبات التي ستواجهه في العام الجديد، وسيستقر الاقتصاد والعملة أمام الدولار الأمريكي. ونصحت الناس بشراء الشقق السكنية والأراضي، مشيرة إلى أن لبنان سيصبح وجهة سياحية هامة مثل دبي.

وفي سياق آخر، توقعت الفلكية اللبنانية وجود حشود غاضبة كبيرة من الجيش اللبناني. وقد أثارت هذه التوقعات قلق الكثيرين وأثارت تساؤلات حول مستقبل البلاد وما ستشهده من تحولات وأحداث قادمة.



وفقًا لمزاعم ليلى عبد اللطيف، من المتوقع أن يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب المبادرات السحرية في العام المقبل، بينما سيكون سعد الحريري عراب المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن يجري سمير جعجع لقاءات مع الخصوم السياسيين السابقين وأن يحظى بتغطية إعلامية واسعة. وتشير المزاعم إلى وجود تقارب واتفاق مع حزب الله. ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس الحريري جولة عربية تبدأ من الرياض وتشمل زيارة مفاجئة إلى لبنان ولقاءات مع ميقاتي وبري وخصم سياسي آخر. ومن المتوقع أن يشهد مطار رفيق الحريري الدولي فوضى يتم التغلب عليها بجهود رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت. ومن المتوقع أن يشهد لبنان عودة كثيفة للمهاجرين وبناء شبكة استثمارات. وتتوقع ليلى عبد اللطيف انتشار وباء قاتل وحرب عالمية واختفاء بعض المدن في الفترة بين عامي 2024 و2025، بالإضافة إلى هجمات حيوانات مفترسة غريبة على البشر.



أفادت ليلى عبد اللطيف، العالمة والمتنبئة الفلكية، بتوقعات جديدة للعام 2021، حيث تنبأت بحدوث أزمات غذائية وكوارث زراعية في بعض الدول، ولكنها نفت حدوث حرب عالمية ثالثة. وأشارت إلى أن سوريا ستشهد تحسنًا في قضايا المياه والغذاء والكهرباء، وأن أسعار العقارات سترتفع. وتوقعت أيضًا أن تحقق التكنولوجيا تقدمًا كبيرًا في مجال الطب، حيث سيتم اكتشاف علاج فعال للسرطان، بينما ستنتشر سلالة جديدة من فيروس الجدري. وأشارت إلى أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وستبدأ في إنتاج السيارات الصديقة للبيئة. وفي عام 2023، من المتوقع أن تعلن مصر عن حدث طبي غير مسبوق، بالإضافة إلى إصدار فيلم أو مسلسل يروي قصة الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.