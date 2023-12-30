ستحترق قلوبكم من شدة القهر... العبقرية ليلى عبد اللطيف ترعب الجمهور وتكشف بكل ثقة ماسيحدث في بداية 2024

انت الان تتابع خبر ستحترق قلوبكم من شدة القهر... العبقرية ليلى عبد اللطيف ترعب الجمهور وتكشف بكل ثقة ماسيحدث في بداية 2024والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اربكت الفلكية الشهيرة الجمهور بعدما كشفت عن توقعاتها للفترة القادمة، حيث أكدت انها ستكون حزينة وستحترق القلوب من شدة القهر.

ليلى عبد اللطيف قالت إن نهاية هذا العام سيشهد أحداثا دموية، لكنه سوف يشهد ايام سلمية من جهة أخرى.

وأضافت عبد اللطيف في توقعاتها أن المدارس اللبنانية ستتعرض للقفل، وسوف يشهد مطار رفيق الحريري أحداث شغب وفوضى وسيكون موظفو المطار في قلب الحدث، وسوف ينجح محمد الحوت رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط في حل تلك للمشكلة وسوف يجد حلاً.

ونفت ليلى عبد اللطيف قيام حرب عالمية ثالثة هذا العام لكنها توقعت أن تشهد بعض الدول العربية بعض الكوارث الزراعية وظهور أزمات بالغة في الغذاء، كذلك توقعت حدوث حرائق ومشاهد نيران بين الناس في بعض الدول العربية الأخرى.

وتوقعت أن المهاجرين خارج البلاد سوف يعودون لدولتهم لبنان ويقيموا فيها وسوف ينشأون شبكة استثمارات ناجحة.

وأشارت ليلى عبد اللطيف أن نهاية عام 2023 سوف يشهد ظواهر غريبة مثل اختفاء بعض المدن وفي عام 2024 و2025 ستهاجم بعض الحيوانات المفترسة الإنسان.