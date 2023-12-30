عاجل.. وزارة التعليم السعودية تزف بشرى سارة لجميع الطلاب وتعلن صرف مبالغ مالية ضخمة.. ما سيحصلون عليه اكثر مما كانوا يتمنون بكثير

انت الان تتابع خبرعاجل.. وزارة التعليم السعودية تزف بشرى سارة لجميع الطلاب وتعلن صرف مبالغ مالية ضخمة.. ما سيحصلون عليه اكثر مما كانوا يتمنون بكثير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وضعت وزارة التعليم بالسعودية خططًا لصرف المكافآت بشكل شهري ودوري لطلاب المدارس والجامعات ودور التحفيظ، وذلك بهدف تشجيعهم ومحافظتهم على تحصيل العلم، وازدهار الدولة وتقدمها، وقد اعتمد مدير تعليم محايل عسير المكلف علي بن أحمد يوسف صرف مبلغ يفوق ال18 مليون ريال، والإيداع 6/5/1445هـ، وهذا الأمر يتم بشكل شهري وفق ضوابط وشروط معينة.



مكافأة شهر أكتوبر يوم 26 أكتوبر 2023

نوفمبر تصرف مكافأته يوم 27 نوفمبر 2023.

يتم توزيع هذه المبالغ أو المنح الدراسية، على مدار الأشهر التالية:

مكافأة ديسمبر 27 ديسمبر 2023

مكافآت شهر رجب يوم 28 يناير 2024

مكافأة ديسمبر 27 ديسمبر 2023

مكافآت شهر رجب يوم 28 يناير 2024

شهر فبراير له مكافأة أيضا تكون يوم 27 فبراير 2024

مكافآت شهر رمضان المبارك يوم 27 مارس 2024.



شروط صرف مكافأة الطلاب

وضعت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الشروط أو الضوابط التي يجب أن تتوافرللحصول على تلك المكافأة بدون قيود، كل شهر دراسي في موعده، وتتمثل تلك الشروط في:

يجب أن تكون سعودي الجنسية حيث أنها مخصصة لطلاب المملكة فقط.

لابد أن تكون مسجلًا في أي من مدارس المملكة الخاصة أو العامة.

الحضور لجميع الحصص والمحاضرات دون تغيب.

لا يجب أن تكون قد حصلت مسبقا على مكافأة من أي جهة أخرى.

لا يجب أن تكون قد حصلت مسبقا على مكافأة من أي جهة أخرى.

يتم إيقاف صرف المكافأة في حال تخرج الطالب أو مفارقته الحياة.

في حالة رسوب الطالب يتم خصم نصف مبلغ المكافأة.

لا يتم صرف المكافأة مرتين.

تصرف المكافأة للطلاب الذين تعرضوا إلى حادث أثناء مرحلة الدراسة.