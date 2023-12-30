الواحد بياكلو من زمااااان وميعرفش حاجه """ عن فوائد الحرنكش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحرنكش من الفواكه المحببة لكثير من الأشخاص بسبب طعمه المميز ويسمى أيضا ست مستحيه أو براغيت الست وهو جنس من النباتات يتبع الفصيله القرنيه ويضم حوالي 400 نوع، تنمو في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية.

موطنها الأصلي قارة أمريكا وقليل منها في آسيا وأفريقيا وتسمى الست المستحية لأن أوراقها تنثني عند لمسها.

تشبه حبة ال

فوائد الحرنكش :-

يحتوى على فيتامين سي الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

غني بالحديد والفيتامينات مما يجعله يوفر 14 %من الاحتياجات اليومية من فيتامين أ، وهو مفيد للعيون، ويمنع إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

يحتوي على نسبة جيدة من البكتين الذي يساعد فى امتصاص الكالسيوم والفوسفور، مما يجعل العظام أقوى ويتحكم فى حالات مثل الروماتيزم والتهاب الجلد.

يحتوى على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية ولذلك فهو مفيد فى خفض الوزن.

مضاد للالتهاب والاحمرار والتورم.

فالحرنكش له فوائد كثيره فهو غني بالمعادن كالحديد، والكالسيوم، والزنك، والبوتاسيوم، والفسفور، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات المفيدة للحامل والجنين، مثل: فيتامين أ، وب 1، وب 3، وفيتامين C، بالإضافة لغناه بمضادات الأكسدة، والبروتينات، والكربوهيدرات، والألياف الغذائية.

عنب ويتسلى بها الصغار فى سن المدرسه حيث يتوفر بكثره على العربات فى الطريق وغالبا ما ينسها الكبار