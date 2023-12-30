انت الان تتابع خبر وهو على الهواء.. ميشال حايك يذرف الدموع ويدلي بتوقعات دامية تفاجئ الجميع ويحدد الوقت والساعة المتوقعة لدمار العالم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بشكل دائم تلقى التوقعات والتنبؤات التي يدلي بها اللبناني ميشال حايك بها في لقاءاته التلفزيونية في نهاية كل عام، اهتمام جزء كبير من الجمهور في مختلف الدول العربية.

وقبل أيام من بداية العام 2024، تكثير عمليات البحث عن توقعات الفلكي الشهير ميشال حايك 2024 العربية والعالمية وكذلك توقعاته للأبراج ونجوم الفن والرياضة.



توقعات ميشال حايك عالمياً 2024

وتوقع ميشال حايك في حلقة قيل أنها ممنوعة من العرض سقوط نيزك ضخم في منطقة نائية في تركيا وهزات أرضية جديدة في البلاد في بداية العام 2024.

وتوقع حايك تلقي روسيا هزيمة عسكرية مريرة في أوكرانيا ستزلزل عرش بوتين وتتسبب في بزوغ نجم شخصية عسكرية روسية جديدة تطيح بالرئيس الروسي عبر انقلاب عسكري.كما توقع الفلكي ميشال حايك عودة الحرب الباردة مجدداً وانهيار حلف الناتو في العام الجديد.

توقعات ميشال حايك لمصر 2024

توقع الفلكي اللبناني ميشال حايك اكتشافات نفطية واعدة في مصر وفوز الرئيس السيسي في الانتخابات بولاية رئاسية جديدة

وتنبأ ميشال حايك باكتشاف أثري كبير في مصر يبهر العالم أجمع في 2024، يفوق اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون قبل 100 عام.

ولفت إلي أن الفترة الحالية هناك إقبال كبير على شراء سبائك الذهب، موضحًا أن الذهب في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كان جرام الذهب بـ 1200 جنيه، واليوم وصل 3350 في عام، فهناك ارتفاع وصلت لـ 2000 جنيه في عام واحد.وأشار إلي أن الذهب لا يخسر، وهو الحصان الرابح، وبعده العقارات، وأن الذهب يطلق عليه:" الفلوس تحت قدميك".



وتابع أن خامة الذهب انخفضت في الأسواق، وذلك بسبب قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة من الذهب، وتخزينها، وأن شراء الذهب الآن فرصة لأن الذهب في طريقه للزيادة، وسيصل لـ 3500 جنيه في الربع الأول من العام الحالي.

وفي وقت سابق رد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، على سؤال: "الناس تشتري الذهب ولا تبيع؟" وقال إن هناك قواعد ثابتة هو شراء الذهب عندما يكون سعرها منخفضا.

ولفت رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إلى أن شراء الذهب في الوقت الذي يكون السعر به منخفض، يكون له مكاسب للشخص نفسه، مشيرا إلي أن الفترة الحالية من الممكن أن نشتري الذهب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب على مدار السنوات حافظ للقيمة، وقيمته به وطوال الوقت مكسب.