سر العشبة المهملة في بيتك: تجعلك تبدو شابًا حتى في سن السبعين وتتحرك بكفاءة بعكاز! اكتشف السر السحري للشباب الدائم

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الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الزعتر من النباتات الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة. فهو يحتوي على فيتامين ه وفيتامين ب، بالإضافة إلى النحاس والزنك والحديد. وبفضل هذه المكونات، يمكن للزعتر أن يساعد في حل مشاكل البشرة وتحسين حالتها.

خلطة الزعتر البري

تعتبر خلطة الزعتر البري من أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة. فهي تساعد في تقليل التجاعيد وتنقية البشرة. ولتحضير هذه الخلطة، ستحتاج إلى المكونات التالية:ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف

ملعقتين كبيرتان من شاي بذور الشمر المطحونة

نصف كوب من الماء المغلي

عصير نصف ليمونة

لتحضير الخلطة، قم باتباع الخطوات التالية:

قم بوضع الزعتر المجفف وبذور الشمر المطحونة في وعاء مناسب وقم بالتقليب جيداً.

أضف الماء المغلي وعصير الليمون إلى الوعاء واترك المزيج لينقع لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك، قم بتصفية المزيج جيداً.

طريقة الاستخدام

للاستفادة من فوائد الزعتر وبذور الشمر للبشرة، يمكنك استخدام الخلطة المحضرة باتباع الخطوات التالية:قم بتنظيف وجهك ورقبتك جيداً.

امسح وجهك ورقبتك بقطعة من القطن المبللة بالخلطة.

اترك الخلطة على وجهك ورقبتك لبضع دقائق ثم اغسلها جيداً بالماء الفاتر.

كرر استخدام الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

باستخدام هذه الوصفة الطبيعية، يمكنك الحصول على بشرة صحية ونقية وتقليل ظهور التجاعيد. جربيها الآن واستمتعي بفوائدها الرائعة!