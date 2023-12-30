انت الان تتابع خبر عاجل من السعودية.. تحذير وتعليمات عاجلة من الارصاد لكارثة محققة ستبدأ بعد الساعة 9 مساء ً ومن يخالف لايلوم الا نفسه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في الآونة الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية تغيرات في المناخ، ووفقا لما تم نشره من خرائط جوية فقد أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة عن استمرار حالة هطول الأمطار على كافة الأنحاء ناتجة عن منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض البحر الأحمر من الجنوب، وفيما عرض بحالة الطقس المتوقعة ليوم السبت.

تشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية استمرار تواجد سحب ركامية يصاحبها حالة تساقط أمطار غزيرة مع حدوث عواصف رعدية وتساقط البرديات، مع إحتمالية تكون الضباب في تلك المناطق، وهذه المناطق هي:

أجزاء من شمال ووسط المنطقة الشرقية بما فيها منطقة حفر الباطن.

أجزاء من شمال ووسط المنطقة الشرقية بما فيها منطقة حفر الباطن.

شمال منطقة الرياض، والقصيم، وحائل.

بعض مناطق الحدود الشمالية بما فيها رفحاء والمناطق المحيطة.

الجوف، وشرق تبوك، و مرتفعات عسير.

الباحة، وشرق مكة المكرمة.

الأجزاء الشرقية من المدينة المنورة.

أعلنت هيئة الأرصاد حالة الرياح المتوقعة على المملكة يوم السبت الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك على النحو التالي :

وجود حركة للرياح شمالية إلى شمالية غربية على منطقة البحر الأحمر، تتراوح سرعتها من ١٥ : ٣٥ كم/ الساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

حركة رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية في الجزء الجنوبي تتراوح سرعتها من ١٥ : ٣٥ كم /الساعة.

بينما تشهد منطقة الخليج العربي حركة رياح شمالية إلى شمالية غربية تصل سرعتها إلى أكثر من ٥٠كم /الساعة، مع تكون سحب رعدية ممطرة، وذلك على الجزء الشمالي.

ارتفاع في موج البحر الأحمر من نصف متر إلى متر ونصف، خفيفة إلى متوسطة الموج.

ويشهد الخليج العربي ارتفاع في موج البحارمن نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى مترين ونصف، وذلك على الجزء الشمالي، خفيفة إلى متوسطة الموج، ويصل إلى هائج على الجزء الشمالي.