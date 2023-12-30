انت الان تتابع خبر الصدمة الكبرى: ليلى عبد اللطيف تبكي من الخوف وتكشف توقعات دامية ستحدث قبل نهاية العام 2023! هل ستتحقق الكوارث المروعة التي تثير الرعب في الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، من أحداث سوداء ستضرب دول الخليج نهاية شهر ديسمبر الحالي. وتوقعت أن يشهد الشهر فاجعة في الخليج تتمثل بوفاة شخصية خليجية بارزة. وأكدت أن الحزن سيعم دول الخليج وسيتم إعلان الحداد وتنكيس الأعلام.

توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2023

تنبأت ليلى عبد اللطيف بأن أخطر ما سيحدث في نهاية عام 2023 هو عملية اغتيال شخصية سياسية بارزة في لبنان مع أفراد أسرتها. وأشارت إلى أن هذه العملية ستحدث ضجة وحالة فزع كبيرة.توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024

في توقعاتها لعام 2024، كشفت ليلى عبد اللطيف عن عدد من الأحداث المتوقعة. تنبأت باغتيال شخصية سياسية بارزة وانتشار وباء جديد يتسبب بإغلاق الجامعات والمدارس في عدد من دول العالم. ونصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء بسبب الأحداث المؤسفة والمرعبة التي ستؤثر على العالم بشكل عام.

توقعات ليلى عبد اللطيف للفترة القادمة

توقعت ليلى عبد اللطيف قطع شبكة الإنترنت في معظم دول العالم لفترة زمنية محددة، وتعرض رئيس دولة ما لكمين مسلح أو انقلاب عسكري. وتنبأت بوقوع كوارث في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تتسبب في سقوط العديد من الضحايا. وتوقعت اغتيال شخصية سياسية بارزة على سلم الطائرة. كما تنبأت بانتشار وباء جديد يشبه وباء كورونا ويتسبب بإغلاق المدارس وسقوط العديد من الضحايا.