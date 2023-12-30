انت الان تتابع خبر الأرصاد المصرية تطلق تحذيرات عاجلة تثير رعب المواطنين.. الساعات القادمه تحمل معها كارثة جوية مخيفة ابقوا في منازلكم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة الارصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد اليوم السبت وعلى مدار الأسبوع الجاري.

وقالت غانم، أن هناك حالة استقرار كبيرة في الاحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، حيث يسود طقس مشمس على أغلب الانحاء، ولا يوجد فرص لسقوط أمطار على المناطق الداخلية، ولكن هناك أمطار خفيفة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.



كما توقعت عضو هيئة الأرصاد، أن يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على بعض المحافظات، ويسود طقس مائل الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، ولكن في الليل تكون درجة الحرارة أقل مقارنة بفترات النهار.



ولفتت إلى أن محافظة الإسكندرية ستشهد أمطار بين خفيفة ومتوسطة، وتختلف شدتها من منطقة للأخرى، وأن بعض المناطق الساحلية أيضا ستشهد أمطار على مدار الأسبوع.

كما حذرت عضو هيئة الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة على مدار الأسبوع نهارًا، حيث تؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على سائقي المركبات.