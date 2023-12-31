بيان مفاجئ وشديد اللهجة من الملك عبدالله: أمر مفاجئ للقوات المسلحة يثير الذهول في الشعب الأردني! ما هو هذا الأمر الغير متوقع

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الرياض - روايدا بن عباس - تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن: القوات المسلحة الأردنية تحبط عملية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من سوريا إلى الأردن. وتم تنفيذ هذه العملية بنجاح بواسطة المنطقة العسكرية الشرقية في يوم الأحد.

التعاون الفعال للجهات الأمنية

تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية من رصد مجموعة من المهربين يحاولون عبور الحدود بطرق غير قانونية من سوريا إلى الأردن. تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة على المهربين، مما أدى إلى إصابة بعضهم وفرار البعض الآخر إلى العمق السوري.المضبوطات

تم العثور على 537 ألف حبة من مخدر الكبتاغون و 888 كف حشيش، بالإضافة إلى كميات من الذخائر. تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التزام القوات المسلحة الأردنية

أكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستستمر في التعامل بقوة وحزم مع أي تهديد على الحدود وأي محاولة لتقويض أمن الوطن وترويع المواطنين. تؤكد القوات المسلحة الأردنية التزامها القوي بحماية الأردن ومكافحة الجريمة وتهريب المخدرات.