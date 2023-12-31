انت الأن تتابع خبر حالة طقس اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.. الأرصاد تحذر من جو آخر يوم في السنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة طقس اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 وأنه ينتشر طقس معتدل في النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهو يكون مائل إلى الحرارة على كلاً من شمال وجنوب الصعيد، ويريد أن يعرفها جميع المواطنين حالياً.

حالة طقس اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة طقس اليوم الأحد باردة على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري ويصل لشمال وجنوب الصعيد، وينتشر أيضاً طقس معتدل في النهار على سيناء وبارد في الليل، ويكون أيضاً غائم في القاهرة والوجه البحري وغائم بشكل جزئي على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية.

وينتشر طقس مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وأرجحت أيضاً الأرصاد أن يحدث 4 ظواهر جوية يومية بالعديد من المناطق، وتسقط الأمطار على العديد من محافظات السواحل الشمالية والكثير من محافظات شمال الوجه البحري ويكون على فترات متقطعة.

ظواهر جوية اليوم وسقوط الأمطار

ووجهت الأرصاد الجوية تحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة وهي من الظواهر الجوية الخطيرة وتكون من الساعة الرابعة إلى الساعة 9 صباحاً تقريباً على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهي التي تؤدي من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهي التي قد تصل للضباب بالعديد من المناطق.

ومن المرجح أن تسقط الأمطار التي تكون من خفيفة إلى متوسطة وبنسبة حدوث تصل لـ 40% تقريباً، وهي التي تنتشر على جميع المناطق في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأيضاً هي التي تمتد وتكون خفيفة في العديد من المناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث تصل لـ 20% على فترات متقطعة.