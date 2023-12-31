عاجل: على جميع الاردنيين اخذ الحيطة والحذر.. الكارثة تسير باتجاههم وتحذيرات حكومية عاجلة من اجل تفادي الوضع الاستثنائي

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الرياض - روايدا بن عباس - تشير آخر التوقعات الجوية إلى أن الطقس هذه الليلة سيكون باردا في مختلف المناطق، والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة بشكل عام.

كما يتوقع تشكل الضباب في أجزاء من السهول الشرقية والبادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر من غد الأحد.

نهار الأحد يكون الطقس باردا نسبيا في عموم المناطق، مع درجات حرارة عظمى تصل إلى حدود 16 درجة مئوية في العاصمة عمان، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة خصوصا في مناطق البادية الجنوبية والجنوبية الشرقية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة متغيرة الاتجاه.

وفي ساعات الليل، يصبح الطقس باردا في مختلف المناطق، مع درجات حرارة صغرى تصل إلى حدود 9 درجات مئوية في العاصمة عمان، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة متغيرة الاتجاه، كما يتوقع تشكل الضباب في أجزاء من السهول الشرقية والبادية مع ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الاثنين.