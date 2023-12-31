انت الان تتابع خبر كشف مرعب: الكركم يحمل الموت! الصحة العالمية تكشف الحقيقة المروعة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت هيئة الرقابة الطبية الأسترالية من تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على مادتي الكركم والكركمين، مشيرةً إلى أنها تسبب مشاكل خطيرة للكبد قد تؤدي إلى الوفاة.

وتلقت الهيئة عدة بلاغات من أشخاص أكدوا إصابتهم بأمراض الكبد بعد فترة من تناول هذه المكملات، حيث رصدت حالات خطرة بينها حالة وفاة واحدة.

وتدرس السلطات الأسترالية حالياً وضع ملصقات تحذير على عبوات المنتجات التي تحتوي على الكركم أو الكركمين، تزامناً مع إدراج أكثر من 600 منتج دوائي في السجل الأسترالي للسلع العلاجية.