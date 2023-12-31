البذور التي حيرت الجميع بمفعولها الجبار.. تعتبر كنز من الفوائد الصحية لمرضى القلب وتقوي الجهاز المناعي.. تعرف عليهام

انت الان تتابع خبر البذور التي حيرت الجميع بمفعولها الجبار.. تعتبر كنز من الفوائد الصحية لمرضى القلب وتقوي الجهاز المناعي.. تعرف عليها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بذور دوار الشمس أو ما يُعرف بـ “لب عباد الشمس”، هي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

فوائد بذور دوار الشمس الصحية

تتعدد فوائد بذور دوار الشمس الصحية، ومن أهمها:

بذور دوار الشمس.. كنز من الفوائد الصحية لمرضى القلب ولتقوية الجهاز المناعي تحسين صحة القلب

تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة الجهاز الهضمي

تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم، كما أنها تساعد على الوقاية من الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

تعزيز صحة الجهاز العصبي

تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من المغنيسيوم وفيتامين E، والذي يساعد على تحسين وظائف الجهاز العصبي وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تساعد على الوقاية من الصداع النصفي ومشاكل النوم وتحسين صحة الدماغ وخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

بذور دوار الشمس.. كنز من الفوائد الصحية لمرضى القلب ولتقوية الجهاز المناعي تقوية جهاز المناعة

تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من فيتامين هـ، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، وبالتالي تقوية جهاز المناعة.

العناية بالبشرة والشعر

تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من فيتامين هـ، والذي يساعد على حماية البشرة من الجفاف والتلف، كما أنه يساعد على تعزيز نمو الشعر.

على الرغم من فوائد بذور دوار الشمس الصحية، إلا أنه من المهم عدم الإفراط في تناولها، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بكميات كبيرة.