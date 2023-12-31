انت الان تتابع خبر فرص للتحول الثروة: أمازون تعلن عن وظائف مغرية برواتب ومزايا خيالية للسعوديين فقط! انضم إلى الشركة واصبح من أثرياء العالم في وقت قياسي! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت شركة أمازون العالمية عن احتياجها الي الشباب السعودي من الجنسين (رجال / نساء) لشغل وظائف شاغرة في (الرياض) و (جدة).

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: أمين مستودع، بينما التفاصيل: راتب شهري مجزي قد يصل إلى أكثر من 5,600 ريال + تأمين صحي + تأمين اجتماعي، حوافز شهرية قد تصل إلى أكثر من 1,000 ريال، بينما تاريخ البدء: ابتداءً من 11 فبراير 2024م، وتاريخ الانتهاء: 16 أبريل 2024م.

وأشارت إلى أن توقيت الورديات: 8 ساعات عمل فقط، بينما أيام العمل: 5 أيام عمل فقط، فيما التقديم فقط للسعوديين، والمؤهل الدراسي: الثانوية العامة فأعلى، السن: من 18 سنة.

وأفادت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/06/15هـ الموافق 2023/12/28م؛ حيث يرجى ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة، وسيتواصل معك فريق التوظيف في أمازون مباشرةً لبدء عملية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني

كذلك، يمكنك التقديم المباشر على الوظائف بالرياض أو جدة كالآتي:

1- الرياض:

2- جدة: