انت الان تتابع خبر ستبدا من مصر وستنتهي في الاراضي المقدسة.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن كارثة وشيكة ستحدث لا محالة في بداية العام 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبدو أن شهر نوفمبر الذي نحن في أواخره هو شهر الخراب كما توقعته العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في أحدث نبوءاتها.

وفي توقعاتها الجديدة، كشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف على قناة LBC اللبنانية عن توقعاتها لثلاثة دول عربية.

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى وقوع أحداث كارثية في السعودية مثل الزلازل وانتشار الأوبئة التي ستؤدي إلى وفاة العديد من المواطنين. ولكنها أكدت أن السعودية ستتغلب على هذه الأزمات وستحمل الكثير من المفاجآت الإيجابية.



أكدت ليلى عبد اللطيف أن الكثير من الأحداث ستحدث في الدول العربية، وتنبأت بوجود انفراجات كبيرة في الجانب الاقتصادي. وصفت العام القادم بأنه سيكون مليء بالازدهار والانتعاش غير المسبوق للسعودية.

توقعت ليلى عبد اللطيف أن سوريا ستشهد تحسنًا في الأوضاع المتعلقة بالمياه والكهرباء والغذاء، وستشهد ارتفاعًا كبيرًا في قطاع العقارات.

وتوقعت أيضًا عودة العلاقات بين سوريا وتركيا، ومساعدة المنظمات الدولية للبلاد في حل الأزمات، بالإضافة إلى تخفيف الأزمة بواسطة توريد القمح والنفط. ومن المتوقع أن تتم مفاوضات بين روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر للوصول إلى حل للأزمة السورية، ومن المتوقع أن تلعب مصر دور الوسيط في هذه المفاوضات.

توقعت ليلى عبد اللطيف أن المغرب سيشهد توقيع العديد من الاتفاقيات في العام الجديد. وأشارت إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للكثير من الأفراد.

توفر الأمان والاستقرار

يعتبر المغرب واحدًا من الوجهات السياحية الأكثر أمانًا واستقرارًا في المنطقة. تعمل الحكومة على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد من خلال تعزيز قوات الأمن وتحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بالسياحة. هذا يعزز الثقة لدى السياح ويجعلهم يختارون المغرب كوجهة لقضاء عطلتهم.

ارتفاع أسعار النفط

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط في البلاد إلى زيادة الإيرادات السياحية. فبفضل ارتفاع أسعار النفط، يصبح السفر إلى المغرب أكثر جاذبية للسياح الذين يبحثون عن وجهة سياحية بتكاليف أقل. قد يختار السياح زيارة المغرب بدلاً من الوجهات الأخرى التي تعاني من ارتفاع أسعار النفط.



الاستثمار في التسويق السياحي

تعمل الحكومة المغربية على تعزيز التسويق السياحي للبلاد. وقد تم تخصيص ميزانية كبيرة للترويج للوجهات السياحية في المغرب وجذب المزيد من السياح. يتم تنفيذ حملات إعلانية مستهدفة على مستوى العالم للترويج للسياحة في المغرب وزيادة الوعي بالمزايا التي يوفرها البلد كوجهة سياحية.