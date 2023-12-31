كارثة تهز السعودية: حالة النفير العام تعلنها الأرصاد السعودية في هذه المدن بسبب تهديد مدمر يواجهها اليوم! انتشار حالة جنونية تثير الهلع وتدفع لاتخاذ إجراءات الدفاع المدني على وجه السرعة

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك،الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والمدينة المنورة. وأمطار رعدية على جازان، عسير، الباحة.

وقال إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد، على 9 مناطق.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس الجمعة، أن الأمطار ستشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، والرياض، والشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار إلى أن الفرصة تتهيَّأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

ونبه المركز من أمطار متوسطة على محافظات الحناكية والمهد والعيص بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء.