الدراسات تكشف عن فوائد مذهلة لمكون بسيط قلب الطب راسا على عقب، تناوله على الريق بهذه الطريقة وستشاهد الفرق في 7 أيام فقط

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رياض - احمد صلاح - تتعدد الفوائد المحتملة لتناول زيت الزيتون على الريق للمرأة والرجل أيضًا، ومن هذه الفوائد نذكر:

من فوائد زيت الزيتون على الريق للمرأة أنه يعزز من صحة الأمعاء، إذ أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من المركبات، مثل مركبات الفينول (Phenols) التي تعمل على تغيير طبيعة البكتيريا في الأمعاء، مما يساعد على التخفيف من الأعراض المرافقة لأمراض الأمعاء الالتهابية. كما يعمل شرب زيت الزيتون على الريق على التخلص من الإمساك.

يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك (Oleic acid) الذي يعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يعمل زيت الزيتون على خفض مستوى الكولسترول الضار والحفاظ على ضغط الدم ومنع الإصابة بتصلب الشرايين.



يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي زيت الزيتون على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة التي غالبًا ما تؤدي إلى الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. لذا، يعتبر زيت الزيتون على الريق فعالًا في الوقاية من الإصابة بسرطانات مختلفة مثل سرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان بطانة الرحم، وسرطان البنكرياس.

يحمي الكبد

يعمل زيت الزيتون على حماية الكبد ومساعدته في إصلاح أي ضرر قد تعرض له. يحتوي زيت الزيتون على مركبات مثل حمض الأولييك الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

يمنع الإصابة بالزهايمر

يحمي زيت الزيتون من الإصابة بمرض الزهايمر. يحتوي على مركب أوليوكانثال الذي يعمل على منع تقدم المرض عن طريق إزالة الترسبات الضارة في خلايا الدماغ.



فوائد أخرى

بالإضافة إلى ذلك، يوجد العديد من الفوائد الأخرى لزيت الزيتون على الريق للمرأة. يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، ويساعد في القضاء على جرثومة الملوية البوابية، ويساعد في تنظيم مستوى سكر الدم، ويعزز من كثافة العظام. أيضًا، يقلل من التهاب المفاصل وتورمها، ويساهم في علاج القلق والاكتئاب، ويقلل من الأعراض المزعجة لمتلازمة الأيض، ويعزز قدرات الدماغ على التفكير والتحليل والفهم والتذكر.

يؤدي إلى زيادة الوزن في بعض الأحيان بسبب احتوائه على السعرات الحرارية. قد يسبب حساسية لدى بعض الأفراد تظهر على شكل التهاب جلدي.

بعد معرفة فوائد زيت الزيتون على الريق للمرأة، هناك بعض الأضرار التي يجب مراعاتها:

نصائح خاصة بشرب زيت الزيتون على الريق

إذا كنت ترغب في الاستفادة من فوائد زيت الزيتون على الريق للمرأة، فإليك بعض النصائح الهامة:

اختر زيت الزيتون البكر الذي يكون طبيعيًا وغير معالج كيميائيًا.

تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على الريق قبل تناول وجبة الإفطار.



تأكد من الحفاظ على التوازن بين استهلاك زيت الزيتون والأطعمة الأخرى في نظامك الغذائي.

استشر طبيبك قبل بدء تناول زيت الزيتون على الريق إذا كان لديك أي مشاكل صحية أو تتناول أدوية معينة.

فوائد زيت الزيتون على الريق للمرأة

زيت الزيتون هو مصدر غني بالعديد من الفوائد الصحية للمرأة عند تناوله على الريق. للحصول على أقصى استفادة منه، يجب اتباع النصائح التالية:

اختيار زيت الزيتون البكر الممتاز

يجب التأكد من اختيار زيت الزيتون البكر الممتاز، حيث يحتوي على الفائدة الأكبر لأنه يخضع لأقل كمية من المعالجة والتصنيع. يجب قراءة المكونات المذكورة على زجاجة الزيت والتأكد من وجود شهادة الجودة للتأكد من جودته.



تناول زيت الزيتون على الريق

ينصح بتناول زيت الزيتون على الريق لمدة 7 أيام متتالية للاستفادة القصوى من فوائده. يمكن تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على الريق قبل تناول الطعام الصباحي. يجب الاستمرار على هذه العادة لمدة أسبوع وملاحظة التحسن الذي ستشعر به.