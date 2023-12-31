انت الان تتابع خبر صدمة الرمضان المرتقبة: الكشف عن موعد ومفاجأة صادمة بشأن حالة الطقس فيه لعام 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1445 ستكون يوم السبت الموافق 13 يناير المقبل، وأن عدد أيامه 29 يومًا.

وأضاف أنه “بذلك تكون غرة شهر شعبان 11 فبراير القادم، وغرة رمضان 11 مارس القادم”، بحسب الحسابات الفلكية.

وأوضح القاضي أن ذلك يرجع إلى أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة الحالي الموافق 11 يناير المقبل، أي قبل غروب الشمس في ذلك اليوم في مكة المكرمة والقاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس بـ3 دقائق في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين دقيقتين إلى 9 دقائق، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقة واحدة إلى 17 دقيقة.

والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

وتشير مراكز دراسة حالة الطقس أن الأجواء خلال شهر رمضان ستكون ربيعية معتدلة إلى باردة مع احتمالية هطول الأمطار على بعض البلدان العربية مثل السعودية واليمن وعمان ومصر.