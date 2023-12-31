اهالي هذه المناطق عليهم الاخلاء.. حالة الطقس في السعودية تخرج عن السيطرة والدفاع المدني السعودي يوجه رسالة عاجلة للمواطنيين والمقيميين

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الرياض - روايدا بن عباس - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار سيول مكة في الطقس اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، وحذر المواطنين عبر منصة «إكس» من تطبيق غرامة على سائقي السيارات في أماكن جريان السيول، وتداول المواطنين سيول مكة بتوثيقها في فيديوهات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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سيول مكة اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

أضافت الأرصاد السعودية أن سيول مكة اليوم يصاحبها رياح نشطة ومثيرة للأتربة، وكذلك مناطق أخرى منها الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية، وتابعت أن طقس السعودية اليوم سيشهد أيضًا تقلبات جوية أخرى، على مناطق جازان، عسير والباحة.

إلى أن مناطق ستواجه ضبابا مما يعوق الرؤية على الطرق، الرياض، الجوف، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، تبوك والشرقية، وحذر المواطنين من التواجد بالقرب من أماكن جريان السيول، وتجمعات المياه.



وتوقعت جمعية الطقس والمناخ استمرار تأثير الحالة المطرية، وذلك لليوم الخامس على التوالي، مع تشكل السحب الممطرة على حائل، القصيم، الرياض وشمال الشرقية، وتابع أنه لاتزال الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق: القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيَّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، والباحة.