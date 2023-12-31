عاجل.. قوات الامن السعودية تداهم معمل حلويات شهير في جدة.. وعندما قامت بتفتيشه كانت المفاجأة الصاعقة التي اصابتهم بالذهول

انت الان تتابع خبر عاجل.. قوات الامن السعودية تداهم معمل حلويات شهير في جدة.. وعندما قامت بتفتيشه كانت المفاجأة الصاعقة التي اصابتهم بالذه ولوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في عملية نوعية، نجحت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك و"الغذاء والدواء" وإجادة، في ضبط حوش عشوائي شرقي جدة لإنتاج الحلويات والمعجنات بمواد منتهية الصلاحية.



الحوش يعمل في بيئة سيئة والعمالة دون كروت صحية:

ويتبع المكان المضبوط أحد المحلات وله عدة فروع ويعمل في بيئة سيئة وعمالة دون كروت صحية، وجرى إتلاف جميع المنتجات وإغلاق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.

وخلال الفيديو، رصدت فرق الضبط وجود حلويات تم إعدادها بطريقة غير صحية ودون مراعاة الاشتراطات المطلوبة وتم ضبط وتحريز كل تلك الكميات.

أمانة جدة وهيئة الزكاة تضبطان المبنى المخالف:

في وقت سابق، رصدت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، سكن عمالة لتخزين منتجات التبغ غير النظامية، والتهرب الضريبي، والتي يتم تداولها عبر السكن بغرض الكسب الخاص.



وخلال الفيديو، تم اقتحام المبنى والذي كان يوجد بداخله مكتب كامل وبطائق بنكية كما تم تخصيص مستودعات لتخزين المنتجات وبدون فواتير.

وتم مصادرة جميع الكميات وإشعار الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اقتحام مبنى في حي العزيزية:

في وقت سابق، رصدت أمانة جدة و هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و إجادة، مبنى سكني بحي العزيزية يتبع عمالة مخالفة لتحضير المواد الغذائية في بيئة سيئة.



منتجات التبغ

وكان الهدف هو توزيع تلك المنتجات على المطاعم والكافتريات داخل الحي إضافة لمنتجات التبغ و التهرب الضريبي وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتم رصد مواد غذائية بدون تاريخ صلاحية وطريقة سيئة في التعامل مع المنتجات الغذائية ووجود سجائر وأدخنة في مكان الطعام.

منتجات التبغ

وكان الهدف هو توزيع تلك المنتجات على المطاعم والكافتريات داخل الحي إضافة لمنتجات التبغ و التهرب الضريبي وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتم رصد مواد غذائية بدون تاريخ صلاحية وطريقة سيئة في التعامل مع المنتجات الغذائية ووجود سجائر وأدخنة في مكان الطعام.

أمانة جدة:

في وقت سابق، واصلت أمانة جدة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية وإجادة، الحملة المشتركة على محلات بيع المعسل.



ضبط 3 مستودعات:

وبحسب"عكاظ"، تم ضبط 3 مستودعات داخل سكن عمالة في أبحر الشمالية لتصنيع المعسلات باستخدام مواد مجهولة المصدر إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من النكهات الإلكترونية مجهولة المصدر والنشوق ومنتجات تهرب ضريبي وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ويظهر مقطع فيديو لحظة ضبط كميات كبيرة من المعسل داخل شقة سكنية، ويستخدمها المتهمون في تصنيع تلك المواد بالمخالفة.