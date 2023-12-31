انت الان تتابع خبر صوت الرعب: ماغي فرح تطلق صرخة تحذيرية وتحث أصحاب هذا البرج على التحضير الجيد لعام 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مع قرب انتهاء العام 2023، وبداية استقبال العام الجديد 2024، يسعى عدد كبير من المهتمين بـ الابراج الفلكية، لمعرفة ما سينتظرهم خلال العام الجديد، متسائلين: هل برجهم الأكثر حظاً، هل سينعمون بكثير من المال، وهل سيكونوا من أصحاب الحظ السعيد؟.

توقعات خبيرة الأبراج، ماجي فرح، بشأن كل ما يخص توقعات الابراج 2024، وبخاصة برج الجدي .

وأكدت خبيرة الأبراج، أن مواليد برج الجدي سيلقون سنة تحمل الكثير من النجاحات علي كافة الأصعدة مع وجود انجازات عديدة يمكن أن تكون هي الأفضل، منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أنه سيكون للأصدقاء مكانه كبيرة ومؤثرة ، من حيث مساعدتك علي اتخاذ بعض القرارات الكبيرة الحاسمة.

وتابعت: سيكون هناك تقدم في بعض الأوضاع الصحية التي تدهورت في الماضي، مؤكدة أن مواليد برج الجدي سيشغلون دور ريادي، حتي أنه يمكن استدعاءهم لشغل منصب هام، قد يكون لـ«حركة أو لجنة»، أو سفير لمنصب هام، موضحة أن مواليد الجدي يستقرون في عملهم، أو ينفردون بشركة أو مؤسسة بعد فض شراكة ما.

واستطردت: «سيكون لك حظ وفير من شهر إبريل وحتي مايو، ستنعم بصادقات كثيرة، وسيسطع نجم العاطفة لديك، وسيكون هناك لقاءات جديدة في فصل الصيف، كما أن الثور والحوت سيلعبان دوراً في حياتك العاطفية، والدلو يؤثر عليك نتيجة تفاهم متبادل، ويمكن أن تعيش حالة غرامية مع مواليد الحمل، أما مواليد السرطان فيشعرك بالأمان، وربما يحدث خلافاً مع الميزان.