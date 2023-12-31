انت الأن تتابع خبر الحظ والثروات والزواج والارتياح بعد التعب.. تعرف على توقعات خبيرة الأبراج ماغي فرح للخمسة الشهور الأولى من العام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عام جديد على الأبواب يحمل معه كثير من التوقعات والمفاجآت للأبراج. فمع بداية كل عام، يبحث الكثير عما ترويه الأبراج من قصص وتنبؤات مثيرة ورسائل تحذير ومفاجآت على المستوى العاطفي والمهني. من أكثر تلك التوقعات انتشاراً هي توقعات أبراج ماغي فرح 2023 والتي ستكون محور حديثنا اليوم. كذلك، نجد توقعات الأبراج 2023 عبير فؤاد تنال قدراً كبيراً من الاهتمام لدى الكثير من الأشخاص.

توقعات ماغي فرح لبرج الحمل 2023.. بشرى سارة في انتظارك

يقع برج الحمل في المرتبة الأولى من سلسلة الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس. وهو من الأبراج النارية، ويرمز له برأس الكبش وقرونه. تقع مواليد برج الحمل في الفترة الزمنية ما بين 21 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان.

ساحة مشرقة من النجاحات والإنجازات من خلال السفر والحصول على مكانة عالية في العمل. وجود نجاح غير مسبوق في مجال العمل، فسوف تشهد مواليد هذا البرج تغييراً ملحوظاً في أسلوب العمل والإدارة. الحصول على أرباح مفاجئة غير منتظرة، ويمكن أن تزيد ممتلكاتك خلال هذه السنة.

وعاطفياً.. سنة أكثر هدوءً واهتماماً بحياتك الشخصية. تتغير حياتك على أثر بعض التغييرات والمفاجآت التي تقابلها خلال السنة. لغير المتزوجين، قد تحول علاقة رومانسية إلى ارتباط شرعي.أهم توقعات الفلك لمواليد الثور في 2023.. حان وقت التعويضات

برج الثور هو البرج الثاني في سلسلة الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس. وهو من الأبراج الأرضية، ويرمز له بوجه الثور وقرونه. مواليد برج الثور تكون ما بين 21 أبريل/نيسان حتى 20 أيار/مايو.

على الصعيد المهني، سنة تعويض عن الوقت الضائع، حيث تخرج من دائرة القلق والمشاكل التي دامت لفترات طويلة في حياتك. يُشكل الطالع الفلكي لهذا العام انطلاقاً ونجاحاً يجعلك متألقاً ولامعاً في المجال العملي. تغتنم فرص ذهبية ومشاريع كبيرة ناجحة وعديدة. الانفتاح على مجالات جديدة، مع وجود كل الدعم اللازم من حولك. يبدأ وقت الإبداع والعمل لك، ليتغير القدر في مصلحتك.

عاطفيا بداية من شهر مايو، تضحك لك الحياة لتصبح سنة استثنائية ومتميزة. هي سنة التحرر من الصعوبات والأزمات السابقة. تجني ثمار الحب والاطمئنان والاستقرار خلال هذه السنة.

برج الجوزاء 2023 ماغي فرح.. أهم التحذيرات خلال العام

البرج الثالث في سلسلة الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس. وهو من الأبراج الهوائية، ويرمز له برمز التوأم. تقع مواليد برج الجوزاء ما بين 21 أيار/مايو حتى 21 حزيران/يونية.

على الصعيد المهني، 2023 هي سنة التجدد والتحرر من القيود، خاصة في أول ثلاثة أشهر. كما أنها سنة تميز وتعلم كل ما هو جديد لكسب معرفة أكثر. وهذا ما يجعلها سنة تحقيق أهداف تضعها أمام نصب عينيك. الفلك قد يعاقبك في حالة ارتكاب الأخطاء خلال هذه السنة، لهذا يتطلب عليك التعامل بحكمة أكبر ودراية أعمق. هناك تقلبات بين أرباح وخسائر، لذلك احرص دائماً على معرفة اتجاهاتك. وهذا ما يزيد من الضغوطات عليك من أجل تخطي تلك الأوقات، فكن مثابر قدر الإمكان.

عاطفياً، تسيطر على حياتك العاطفية في الجزء الأول من السنة، تحديداً حتى شهر مايو. تعيد رسم صداقاتك أو ارتباطاتك مع الآخرين. تعمل بالسر على مشروع عاطفي غالي على قلبك.

برج السرطان 2023 ماغي فرح.. سنة الأمان والاستقرار

يتم ترتيبه كرابع برج في سلسلة الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس. وهو من الأبراج المائية، ويرمز له برمز السلطعون. يقع في الفترة الزمنية ما بين 22 حزيران/يونية حتى 22 تموز/يوليو.ماليا، سنة أمان تحمل مفاجآت وعناوين هامة جداً تغير حياتك، تقريباً خلال العام بأكمله. كما أنها تتميز بسنة التعويضات عن أي شعور ضعف مر عليك خلال العام الماضي. الدخول في مجال عمل جديد، ووجود تطور ملحوظ في مجال الفن والإعلام والتجارة والاستثمارات. كل هذا يتطلب مجهوداً أكبر، بالإضافة إلى مواكبة المسؤوليات.

عاطفياً، سنة حافلة بالحظوظ والرومانسية لمعظم مواليد السرطان، رغم أن الأمور تسير بشكل بطيء بعض الشيء ولكنها سرعان ما تتغير في أول شهر مارس. تطرد الحواجز وتدرك مكانتك في قلوب الآخرين، كما ترتفع المعنويات. الحصول على أوجه الدعم المختلفة عبر اتصالات اجتماعية وعائلية على الإنترنت.

برج الأسد 2023 ماغي فرح.. سنة فرح ثم نكد

البرج الخامس في سلسلة الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس. وهو من الأبراج النارية، ويرمز له برمز الأسد. مواليد البرج تكون ما بين 23 تموز/يوليو حتى 22 آب/أغسطس.

ماليا، هي سنة مصيرية، حيث تواجه بعض المشاكل التي يجب معالجتها بهدوء. قد تقابل حدثاً مهماً وصادماً في أول السنة، وقد تحدث معاكسات شديدة إلا أن بعض الكواكب قد تنصرك وتدعمك. ورغم ذلك، هي سنة تطورات ونجاحات تبدأ بحماس شديد من شهر مارس إلى مايو.

عاطفياً، بالنسبة للمرضى، هناك تحسن ملحوظ في الصحة. هناك ارتباطات وعلاقات جميلة تستمر حتى شهر مايو، ولكن سرعان ما تحدث انقلابات ومعاكسات مع الأبراج الأخرى. تشهد السنة أوضاع عاطفية غير تقليدية أو كلاسيكية. قرارات مصيرية على الصعيد الشخصي أو العاطفي، يجب اتخاذها بكل هدوء.

توقعات سنة 2023 لمواليد برج العذراء.. ترقبوا فترات الأعباء والشفاء

هو البرج السادس في سلسلة الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس. وهو من الأبراج الأرضية، ويرمز له برمز امرأة. يكون في الفترة ما بين 23 آب/أغسطس حتى 22 أيلول/سبتمبر.

على الصعيد المهني، تعد سنة 2023 بوابة العبور من أوضاع مقلقة لآفاق واسعة وبعيدة. تبدأ السنة بأسوأ أربعة شهور تعاني من خلالها ببعض المفاجآت والظروف غير المتوقعة والتهديدات. بعد ذلك، يأتي الربيع ومعه الازدهار وتوسيع الآفاق وترتيب الأمور لصورة أحسن. مع بداية شهر مايو، تجد نفسك أمام مفترق طريق جيد يأخذك لتعلم قدرات نفسية جديدة ومعنويات وصمود -كل هذا يساعدك على تحقيق النجاح.

عاطفيا، يمكن أن تخضع لمحاسبة وتخوض معركة مع ذاتك أو مع الآخرين. كما يمكن أن تحدث أمور تزعزع الثقة في نفسك. هناك ذاكرة مؤلمة يمكن أن ترجع لحياتك لتبدأ فترات الأعباء. الالتقاء بوجوه جديدة ومتنوعة، مع المحافظة على الدفء الأسري الذي يوفر لك الاطمئنان. يأخذ مولود برج العذراء قرارات حاسمة بالارتباط أو الانفصال.

برج الميزان 2023.. ما بين تأثيرات الفلك السلبية والإيجابية

سابع برج في سلسلة الأبراج الاثني عشر من دائرة مسار الشمس. وهو من الأبراج الهوائي، ويرمز له بميزان ذي الكفتين. يبدأ في 23 أيلول/سبتمبر حتى 23 تشرين الأول/أكتوبر.

مهنياً، التحرك الفلكي خلال عام 2023 سيكون في مصلحتك. كل شهور العام تحمل الخير لك حيث تدفعك الأحداث لاتخاذ قرارات مفيدة جداً لك. التطرق لمشاريع وخطط جديدة تحقق لك نجاحاً كبيراً.

عاطفيا، سنة تحمل تغييرات مناسبة جداً لك، أكثر من الهموم والمشاكل التي قد تواجهك خلال فترات معينة من السنة. تُغمرك الأفلاك بالتفاؤل وتعيد البسمة إلى حياتك حيث ترى الحياة من منظور أكثر إيجابية. تتعرف على أصدقاء تثير الاهتمام والحماس داخل نفسك، حيث تشاركهم الآراء والقناعات الشخصية.