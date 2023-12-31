انت الان تتابع خبر فاكهه مهملة تزرع في مصر تقضي على الكرش نهائياً وتساعد على إنقاص الوزن عشرين كيلو في الشهر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إذا كنتم من الأشخاص الذين يحاولون خسارة الوزن، فلا داعي للتخلي عن الفاكهة إذاً، على الرغم من احتوائها على السكر. نستعرض أدناه مجموعة من أبرز الثمار التي يمكنكم الاستمتاع بها خلال اتباع حمية.

الجريب فروت

وجدت دراسة أن استهلاك الجريب فروت يقلل من دهون الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم. هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية، فنصف حبة تحتوي على 37 سعرة حرارية فقط. وللجريب فروت مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI)، ما يعني أنه يطلق السكر في مجرى الدم بشكل أبطأ، ما يساعد في إنقاص الوزن والحفاظ عليه. وقد يساعد تناول الجريب فروت قبل الوجبات الرئيسية في المساعدة على تقليل تناول الطعام. إضافة إلى ذلك، يحتوي الجريب فروت على نسبة عالية من النارينجين الذي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتحمي من مرض السكري وأمراض القلب.

التوت

التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية. ويحتوي الكوب واحد (123 غ) من التوت على 64 سعرة حرارية فقط، ويوفر 36% من الاحتياجات اليومية لفيتامين سي والمنغنيز. ووجدت الدراسات أن التوت يساعد على الشبع، فالأشخاص الذين تناولوا وجبة خفيفة من التوت تناولوا طعاماً أقل في الوجبة اللاحقة مقارنة بالذين تناولوا حلوى بنفس الكمية من السعرات الحرارية. كما يساعد تناول التوت في تقليل الالتهابات ومستويات الكوليسترول وضغط الدم، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

الفاكهة ذات النواة

هي الفاكهة التي تحتوي على بذرة داخلها، وتشمل الخوخ والدراق والكرز والمشمش. وهذه الفاكهة منخفضة المؤشر الغلايسيمي، ومنخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات سي وإيه، ما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن. تحتوي حبة خوخ متوسطة الحجم (150 غ) على 58 سعرة حراريًة، بينما يحتوي كوب واحد (138غ) من الكرز على 87 سعرة حراريًة فقط، وتحتوي أربع حبات مشمش (140 غ) على أقل من 70 سعرة حرارية.

الكيوي

الكيوي مصدر ممتاز لفيتامين سي وفيتامين كيه وحمض الفوليك والألياف، وله فوائد صحية كثيرة. وتشير الدراسات إلى أن الكيوي يحتوي على مؤشر غلايسيمي منخفض، ما يساعد في التحكم في نسبة سكر في الدم. كما يساهم تناول الكيوي في تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة الأمعاء، والتي تساهم جميعها في فقدان الوزن. وفي دراسة أجريت على 41 شخصا لمدة 12 أسبوعاً، أظهرت النتائج أن تناول حبتين من الكيوي يومياً ساعد المشاركين على تقليل نسبة الكوليسترول السيئ، وخفض ضغط الدم، وخسارة 3.1 سم من محيط الخصر.

البطيخ

البطيخ منخفض السعرات الحرارية، ويوفر الكوب الواحد منه (150-170 غ) 46-61 سعرة حرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعله خياراً ممتازاً للتحكم في الوزن. والبطيخ غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة مثل الليوكوبين التي لها تأثيرات مضادة للسرطان.