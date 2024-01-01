رحلة ملحمية: تحذير الأرصاد المصرية من 9 كوارث مذهلة تهدد مصر في هذا الشتاء وتحدد مواعيدها ومدتها

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الرياض - روايدا بن عباس - مع بداية كل فصل شتاء تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال عدد من النوات الأشد خلال شهوره، حيث تتعرض المدينة الساحلية خلال تلك الفترة لعدة نوات ولكل منها موعد واسم محدد منذ القدم وحتى الآن، ومازالت تلك الأسماء ومواعيد النوات معروفة للكثير من أبناء المحافظة وخاصة الصيداين لارتباطهم الدائم بالبحر.

وتبدأ النوات في التأثير على الإسكندرية بداية من فصل الخريف من كل عام، حيث تشهد الإسكندرية خلال فصل الخريف 5 نوات شهيرة، ثم باقي النوات خلال فصل الشتاء، تبدأ نوات الخريف بـ«غسيل البلح» في شهر سبتمبر، ثم الرياح الصليبية في أكتوبر، لتأتي نوة المكنسة الشديدة ونوة باقي المكنسة في شهر نوفمبر، وتستكمل نوات الخريف بالنوة الأشد وهي «قاسم» والتي تضرب الإسكندرية في بداية ديسمبر من كل عام.

والنوة هي ظاهرة مناخية تشهدها البلاد خلال فترات مناخية تشتعرض فيها لعدم الاستقرار في أحوال الطقس، ونشاط شديد للرياح مما يُثير اضطراب البحر، وسقوط أمطارً غزيرة يتبعها سيول وارتفاع في موج البحر.

ويرصد المصري اليوم من خلال هذه السطور التالية مواعيد وجدول نوات الإسكندرية 2024 بالمواعيد، علمًا بأن تلك المواعيد قد تختلف بسبب التغيرات المناخية.

مواعيد نوات الإسكندرية في فصل الشتاء

-وعادة ما تبدأ النوات بشهور نهاية العام بنوة «غسيل البلح» في 30 سبتمبر والتي تستمر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية وأمطار خفيفة وتتزامن مع موسم فاكهة البلح.

- نوة رياح الصليب تبدأ من يوم 20 من شهر أكتوبر 2023 وتستمر النوة لمدة 3 أيام.

- نوة المكنسة وتضرب البلاد وخاصة الإسكندرية في 16نوفمبر، وتعد من أشد نوات الشتاء وتستمر 4 أيام، ويصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية، وسميت بهذا الإسم لأنها تنظف الأجواء من الأتربة، وتتعرض الإسكندرية في 22 نوقمبر لنوة باقي المكنسة وتستمر 4 أيام أيضا مع الأمطار الشديدة والرياح.