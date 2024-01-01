انت الان تتابع خبر إنذار مميت: الحصيني يكشف السر الخطير ويحذر من كارثة مروعة بسبب الثلوج في البريدة وغيرها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الباحثُ في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، سبب حدوثَ البرد الكثيف الذي هطل على بريدة في منطقة القصيم وشرق مهد الذهب.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: هيّأ اللهُ سبحانه وتعالى الأسبابَ التي تؤدّي إلى تشكّل البرد؛ ومنها "توفر رطوبة عالية، والتي تعتبر مادة السحاب وتعمقها في أكثر من طبقة من طبقات الجو"، و"تبريد جيد في طبقات الجو العليا"، كما أن "بطء حركة السحابة زاد من كثافة هطول البرد".

وأضاف: "حسب النماذج العددية للطقس، بعد مشيئة الله، من الممكن تكرار مثل هذه السحب على مدن أخرى، والله أعلم".