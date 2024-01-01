انت الان تتابع خبر طاير في السماء.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء يقفز اليوم لرقم خيالي.. لن تصدقوا الأسعار والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، إذ يتأثر بالعديد من العوامل، وهذا ينعكس على سعر السلع والمنتجات، وبالتالي يشعر المواطن بالتوتر حيال ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، من ناحية أخرى شهد سعر الدولار اليوم استقرارا في التعاملات الصباحية في كافة البنوك المصرية، مع عودة البنوك للعمل بعد الإجازة الأسبوعية ومن المتوقع أن يكون غداً الاثنين عطلة رسمية بمناسبة إنتهاء العام الميلادي، ولكن تشير عدة توقعات إلى انخفاضه مع بداية العام الجديد.



شهد سعر الدولار اليوم الأحد ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣ استقرارا في كافة البنوك الرسمية:

شهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ليصل إلى 30.75 للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.85.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر ما يقابل 30.75 جنيه سعر الشراء، سعر البيع 30.85.

استقر سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند سعر 30.90 قيمة الشراء، وسعر البيع 30.95.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مبلغ 30.85 للشراء و30.95 سعر البيع.

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارا في بنك العربي الأفريقي الدولي مسجلاً 30.85 مبلغ الشراء ومبلغ 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد حوالي 30.85 للشراء وما يعادل 30.95 للبيع.



شهد سعر الدولار استقرارا في بنك أبوظبي التجاري ليصل إلى 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الكويت الوطني مسجلاً 24 للشراء و24.1 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية قيمة 30.85 جنيه مصري سعر للشراء و30.95 للبيع.

كذلك استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه مصري للشراء و30.95 للبيع.