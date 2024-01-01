أحداث غير متوقعة في العام الجديد: الأردنيون يفاجئون بأخبار سارة تغير مسار الأحداث في اليوم الأول من 2024

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الرياض - روايدا بن عباس - تم فتح كافة التحويلات المغلقة على جسر اليتمّ و عودّة حركة السير بكلا الإتجاهين كاملاً على الطريق الخلفي وبكامل القدرة الاستيعابية للطريق من الشاحنات.

وتفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الطريق السريع الخلفيّ وجسر اليتم ّ يرافقه محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات ومدير أشغال العقبة المهندس وجدي الضلاعين، بهدف الاطلاع على مراحل فتح كافة الإغلاقات وعودة السير بشكل طبيعي عبر الطريق الخلفي ..

وأكد الفايز أنّ الطريق الخلفي وجسر اليتمّ يعتبران الشريان الرئيس للشحن الدوليّ ضمن محافظة العقبة، حيث جاء تشغيل الطريق بكامل قدرته الاستيعابية يأتي استكمالاً لافتتاح طريق النقب ضمن محافظة العقبة.

وأكد مدير أشغال العقبة المهندس وجدي الضلاعين بأن الطريق تم تجهيزها بكامل عناصر السلامة المرورية وبأعلى المواصفات والمعاييّر الدولية لتسهيل حركة مستخدمي الطريق والشحن.