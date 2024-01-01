انت الان تتابع خبر الامر متروك لرب السماء.. ليلى عبد اللطيف تطلق توقعاتها للعام القادم وتتنبأ بكثرة البكاء والحزن للجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف الجميع من شهر يناير القادم، وكشفت أن على المواطنين محاولة الفرار من الان والحصول على مكان امن.

في هذا الصدد، حذرت ليلى عبداللطيف من بداية مأساوية للعام الجديد متوقعة ما وصفتها بأحداث كارثية في عدد من الدول العربية.



ففي لبنان، توقعت ليلى عبداللطيف أنّ البلاد تشهد فترة صعبة.. مشيرة إلى أن الأحداث التي يشهدها مخيم عين الحلوة “لا تبشّر بالخير”، مضيفة أنها ترى الاشتباكات تتصاعد وتتوسع في جنوب لبنان.

وقالت ليلى عبد اللطيف، إنّ الأحداث التي تشهدها فلسطين اليوم، قد تكون السبب في وقوع مفاجأة كبيرة وصادمة خلال الأيام القليلة المُقبلة، ومن شأنها أن تزلزل صفوف الجيش الإسرائيلي، وتُنهى حدّة المشهد الأسود في غزة، ونرى من خلالها بعض “البطولات التي ترسم مشهد الانتصار لفلسطين”، مؤكدة أنّ العنوان القادم من غزة هو “تحرير البشر والحجر”، لافتة إلى أنّ هناك حلًا كاملًا للدولتَين “الفلسطينية والإسرائيلية”، حد زعمها.



وأشارت إلى أنّ الأوبئة لا تزال تهدد المزيد من دول العالم ستستمر بالإضافة إلى انهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الشعوب، وثورة ضدّ الحصول على لقاحات الأوبئة.

وتوقعت المنجمة اللبنانية، أن تشهد فرنسا مشهدًا سيّئًا، وستعلن باريس حالة الطوارئ بسبب وقوع حادث مؤسف، مشيرة إلى مقتل أو اغتيال إحدى الشخصيات البارزة في العالم، في ظل ظروف غامضة، ما يثير الفوضى في بعض الدول.



وزعمت أن اليابان ستشهد كارثة طبيعية تؤدي إلى سقوط مئات الضحايا، وسيلفت أنظار العالم إلى كوكب المريخ ويعيش العالم في حالة من القلق، مواصلة توقعاتها بأنّ هناك أحد البنوك الشهيرة في العالم ستتعرض لفضيحة كبرى، ما يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية.

واستكملت العرّافة اللبنانية، توقعاتها بأنّ الدول العربية ستعاني من موجة برد شديدة، قد تسبب التهابات حادة في الرئة وعدد من الوفيات، بالإضافة لتأثر مواسم الزراعة.