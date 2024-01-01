انت الان تتابع خبر "أستعدوا ولاتسخروا من توقعاتي".. ليلى عبد اللطيف تحذر من الأسبوع القادم والجمهور غير مصدق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف من بداية العام المقبل وقالت أن على الجميع الحذر والانتباه بدلا من السخرية من توقعاتها.

العرافة ليلى عبد اللطيف قالت أن على الجميع الاستعداد، خصوصاً بعدما تنبأت بأيام كارثية خلال الفترة القادمة.

ليلى عبد اللطيف قالت إن موسم الشتاء الحالي سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج الأسبوع القادم على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.