دون الحاجه الى رجيم.. هذا المكون الخارق المتوفر في مطبخك سوف ينسف 7 كيلو من وزنك الزائد في اسبوع واحد

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الرياض - روايدا بن عباس - يلجأ الكثيرون إلى تناول الأعشاب المغلية للتخلص من الوزن الزائد، وينصح أغلب أطباء التغذية بتناول الكمون المغلي لما يحتوي من فوائد عالية ويساعد فى التخلص من الوزن الزائد سريعاً.



يمكنك صنع ماء الكمون بسهولة في المنزل باستخدام بذور الكمون المجففة، حيث أظهرت التوابل الغنية بمضادات الأكسدة نتائج واعدة في تحسين جهاز المناعة وصحة الأمعاء ، وتقليل الالتهابات ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.



الكمون يحرق الدهون:

لقد تم البحث عن الكمون فيما يتعلق بفوائده في إنقاص الدهون ، وقد أظهر زيادة معدل الأيض لدى أولئك الذين عانوا من فقدان الوزن، فالتمثيل الغذائي الأسرع يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى.



في تجربة سريرية صغيرة شملت 88 امرأة بدينة ، تناولت مجموعة تجريبية من النساء زبادى مع الكمون في وجبتين يوميًا لمدة ثلاثة أشهر، تناولت المجموعة الأولى نفس الكمية من الزبادي ولكن بدون إضافة مسحوق الكمون خلال نفس الفترة.



اتضح أن النساء اللائي تناولن الكمون فقط قللن بشكل كبير من وزنهن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون، كما تمتعوا بانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم وكوليسترول LDL (السيئ) مع زيادة الكوليسترول الجيد HDL

كما أن ماء الكمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال مساعدة الخلايا على الاستجابة بشكل صحيح للجلوكوز والأنسولين. عندما يرتفع مستوى السكر في الدم ، يمكن تخزين الجلوكوز في خلاياك أكثر مما تحتاجه للطاقة ، ويمكن تحويله إلى دهون.

كيفية صنع ماء الكمون:

يمكن استهلاك ماء الكمون ساخنًا أو باردًا ، حيث يتم نقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب أو اثنين من الماء طوال الليل، في الصباح ، اغلي المزيج لمدة خمس دقائق، بمجرد أن يبرد الماء ، صفي البذور واسكبها في كوب ، ويمكن إضافة القليل من التحلية الطبيعية أو القرفة إلى المشروب لتحسين النكهة.