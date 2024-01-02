انت الان تتابع خبر احمر وجهها من جراءة الموقف.. مذيعة قناة الجزيرة تنفعل بشدة وتصفع اعلامي خليجي على الهواء وتلقنه درسا في الأدب بعدما حاول ان يفعل معها هذا الشيء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في ظاهرة ليست الأولى ولا يمكن أن تكون الأخيرة، هاجم مغرد إماراتي شهير المذيعة الأشهر في قناة الجزيرة، غادة عويس، الآن، مشعرًا بأن نشوة الانتصار لم تدم طويلاً.

حيث تلقى المدون الإماراتي المدعو إبراهيم بهزاد ردًا صاعقًا وملجمًا من الإعلامية اللبنانية والمذيعة في قناة "الجزيرة"، غادة عويس، بعد تطاوله واعتداءه عليها لفظيًا.



ما جعله أضحوكة أمام الملايين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.جاء ذلك بعد أن نشر "بهزاد" تغريدة تساءل فيها: "أين هي برامجها وما خفي أعظم وأين هم المحللين الذين يتحدثون عن الاحتلال العسكري ويتباكون على الدول العربية.. وأين صوت فيصل القاسم عن تدخلات تركيا في بلاده وتباكي جمال ريان ودموع خديجة بن قنة وعويل؟".



ردت "عويس" على تغريدة المدون الإماراتي بقولها: "مع أني لا أعرفك ومع أنك تعيش تحت نظام بوليسي يجبرك على شتمي، أقول لك بكل محبة أني ضد العنف والظلم أينما كان ولذلك أتمنى أن يتفاهم الكرد والأتراك وأن تتوقف السعودية حربها في اليمن وأن يتوقف تآمر الإمارات وأن ترفع الدول الأربع حصارها عن قطر وأن تنعم الأمة بالحرية والازدهار وتتحرر فلسطين!".

وتشتهر غادة عويس بردودها المفحمة وحواراتها القوية، حيث تمتلك حجة قوية أمام جميع المحاورين.

في مواجهة الرد العدائي من قبل الإعلامية اللبنانية، لم يجد المدون الإماراتي سوى اللجوء إلى استخدام تلك الألفاظ المشوهة التي يعتاد الذباب الإلكتروني ترديدها عن والد "عويس" في محاولة يائسة لتشويه سمعته.

وتشتهر غادة عويس بردودها المفحمة وحواراتها القوية، حيث تمتلك حجة قوية أمام جميع المحاورين.

في مواجهة الرد العدائي من قبل الإعلامية اللبنانية، لم يجد المدون الإماراتي سوى اللجوء إلى استخدام تلك الألفاظ المشوهة التي يعتاد الذباب الإلكتروني ترديدها عن والد "عويس" في محاولة يائسة لتشويه سمعته.



وقد ردت "عويس" على ادعاءات "بهزاد" قائلة: "من المؤسف أن يكون مستوى كلامك بهذه الحقارة والجهل! فلا أخلاق ولا دين ولا علم! على أي حال، لا يهمني أن أرد على جهلة مثلك! فليتولى الناس التعامل معك هنا وليتولى الله التعامل معك فيما بعد."