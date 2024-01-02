ولعت شباب السعودية .. جورجينا رودريغيز تحدث ضجة في شوارع السعودية وتتحول بملابس جريئة

فنون - كتب سعد محمود - شاركت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة أنستغرام.

ظهرت جورجينا رودريغيز فيها بإطلالة ملفتة وهي تستمتع بوقتها أثناء تجولها في شوارع الرياض مرتدية بيجاما محتشمة باللون الرمادي نسقتها مع حذاء البيت وحملت في يدها حقيبة فخمة من Hermes

وفي صورة أخرى أطلت فيها من داخل منزلها بنفس الإطلالة لكن نزعت التوب ذو الأكمام الطويلة وإستبدلتها بتوب جريئة مكشوفة البطن وبدون أكمام .

استعرضت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جمال وتناسق قوامها بإطلالة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.