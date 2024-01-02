انت الأن تتابع خبر لحظة تاريخية: مدير ستاربكس يخرج عن صمته ويبكي ويتوسل للعرب بسبب إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لاكسمان ناراسيمهان يعلق على حملات الاحتجاج ضد ستاربكس

علق الرئيس التنفيذي لشركة "ستاربكس" لاكسمان ناراسيمهان، على حملات الاحتجاج ضد متاجر الشركة بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة.

تضليل الأشخاص بمعلومات كاذبة

ادعى لاكسمان ناراسيمهان، إن الأشخاص الذين احتجوا ضد الشركة وعطلوا متاجرها تم تضليلهم بمعلومات كاذبة منتشرة عبر الإنترنت حول مواقف الشركة.

التأثير على المحتجين

أضاف لاكسمان ناراسيمهان في رسالة إلى موظفي ستاربكس وعملائها: "نحن نرى المحتجين يتأثرون بالتحريف على وسائل التواصل الاجتماعي للمبادئ التي نؤمن بها".

التعاون مع السلطات المحلية

تابع لاكسمان ناراسيمهان: "شهدت المدن في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك هنا في أمريكا الشمالية - احتجاجات متصاعدة. العديد من متاجرنا شهدت حوادث تخريب.. لقد عملنا مع السلطات المحلية لضمان سلامة شركائنا وعملائنا".

محاولة ستاربكس للتخلص من الخلافات المتعلقة بالحرب

وبحسب شبكة سي إن إن، فإن هذه الرسالة وسيلة لمحاولة فصل ستاربكس عن الخلافات المتعلقة بالحرب، حيث حاولت الشركة أن تنأى بنفسها عن المواقف المؤيدة لفلسطين التي اتخذتها نقابة اتحاد عمال ستاربكس، وهي نقابة لعمال الشركة، والتي أثارت غضب بعض المؤيدين لإسرائيل.

ضغوط نقابية على ستاربكس

تواجه مبيعات العطلات ضعفًا وفقًا لتقديرات المحللين. وعانى سهم الشركة من أطول انخفاض في تاريخه، وهو انخفاض دام 12 يومًا انتهى في وقت سابق من هذا الشهر.تقاوم ستاربكس أيضًا الضغوط النقابية بشأن الأجور وظروف العمل والاتهامات باستخدام تكتيكات غير قانونية مناهضة للنقابات.

احتجاجات شركة ستاربكس المتعلقة بالحرب في غزة

تعلن شركة القهوة الشهيرة ستاربكس أن بعض الاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة نتجت مباشرة عن تعليقات النقابة. وقد انضم أكثر من 350 متجرًا من أصل 9300 متجرًا مملوكًا للشركة في الولايات المتحدة إلى النقابات.

تضامن النقابة "اتحاد عمال ستاربكس" مع فلسطين

في منصة التواصل الاجتماعي، عبرت نقابة "اتحاد عمال ستاربكس" عن تضامنها مع فلسطين. ونشرت صورة لجرافة لحماس تهدم سياجًا في قطاع غزة خلال الهجمات ضد إسرائيل. وقد أثارت هذه التغريدة دعوات لمقاطعة ستاربكس على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المؤيدين لإسرائيل.

استنكار ستاربكس ومقاطعتها للنقابة

استنكرت شركة ستاربكس نفسها التغريدة وأعلنت في بيان أنها تدين بشدة أعمال الإرهاب والكراهية والعنف. وأوضحت أنها تختلف مع التصريحات والآراء التي عبرت عنها نقابة "اتحاد عمال ستاربكس" وأعضاؤها.

وأضافت الشركة أن كلمات وأفعال النقابة تعبر عنهم وحدهم، وأن الارتباط بالنقابة يضر بسمعة ستاربكس ويعرض عمالها للخطر.

الدعوى القضائية بين ستاربكس والنقابة

رفعت شركة ستاربكس دعوى قضائية ضد النقابة، ادعت فيها انتهاك العلامة التجارية وطالبت النقابة بالتوقف عن استخدام اسمها وشعاراتها. وقد رفعت النقابة دعوى قضائية مضادة، مدافعة عن سمعتها واتهمت ستاربكس بتشويه سمعتها بشكل خاطئ.